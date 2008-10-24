Kısmen insan kısmen hayvan

Kök hücre tedavisi için insan ve hayvan embriyolarının karıştırılıp 'hibrid embriyo' üretilmesine, İngiliz Avam Kamarası onay verdi Pek çok hastalığın tedavi yolunu açacağı belirtilen uygulamaya başta Katolik Kilisesi olmak üzere bazı muhafazakâr çevreler muhalefet ediyor..





İngiltere'de bilim alanında reform niteliğinde değişiklikleri kapsayan 'İnsan Döllenmesi ve Embriyoloji Yasası' önceki akşam parlamentoda 355'e 129 oyla kabul edildi. Yasadaki en büyük yenilik ise kök hücre araştırmaları için insan ve hayvan embriyolarının karışımıyla üretilen hibrid embriyolar... Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'ndan geçen yasa tasarısının önümüzdeki günlerde görüşüleceği Lordlar Kamarası'nda da kabul edilmesi gerekiyor. Değişiklikler, Kraliçe'nin de imzalamasıyla kanun olarak yürürlüğe girebilecek. Yöntemin pek çok hastalığa umut olması bekleniyor. Ancak parlamentoda muhalif milletvekilleri, bunun ileride klonlamaya kapı açacağını söyleyerek tasarıya karşı çıktı. Katolik milletvekillerinin bazıları da yasa tasarısının bazı bölümlerinden rahatsız olduklarını açıkladı.



2 liderin özürlü çocukları



İnsan Döllenmesi ve Embriyoloji Yasası en son 1990'da parlamentoda tartışılarak bazı değişiklikler yapılmış, ancak asıl büyük değişiklikler, o zamandan bu yana tartışılmanın ötesine geçmemişti. Tasarıların şimdi tartışılmasında, parlamentodaki iki büyük partinin liderinin çocuklarının özürlü olması da etkili oldu. 2 yaşındaki oğlu James Fraser 'kistik fibroz' hastası olan Başbakan Gordon Brown, yapılacak kök hücre araştırmalarının, benzer durumdaki aileler için bir tedavi umudu olacağına inandığını açıkladı.



Uzun süredir çalışıyorlardı



Muhafazkârların lideri David Cameron ise, "Epilepsi ve beyin felci olan 2 yaşında bir oğlum var. Ona bakınca nasıl acı çektiğini görüyorum. Bu yöntemle Frankenştayn canavarlar üretilmiyor. Bir inekten bir yumurta alınarak, insan DNA'sı enjekte ediliyor ve sadece 14 gün tutuluyor" dedi. İngiliz bilim adamları, yasayla izin verilmemesine rağmen insan ve inek genlerinin karışımı olan bir embriyo üretimi üzerinde uzun zamandan bu yana çalışıyorlardı.