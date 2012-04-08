Kışlada kavga: 6 asker yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pamukova İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'ndaki olay dün gece saat 23.00 sıralarında , 112 Acil Servis'e ihbar yapılıp ambulans istenmesiyle ortaya çıktı. Jandarma Bölük Komutanlığı'na gönderilen ambulansla, çeşitli yerlerinden yaralanan 6 asker, Pamukova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil Serviste tedaviye alınan askerlerden bazılarının kollarında ve bacaklarında kesici aletlerin neden olduğu yaralar saptandı. Yaralı askerler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma Bölük Komutalığı yemekhanesinin kapı ve camlarının kırıldığı kavganın nedeni öğrenilemezken, askeri birimlerin soruşturma başlattığı belirtildi.