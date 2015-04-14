Kışlada cep telefonu kullanımına 7 numara şartı

Türk Silahlı Kuvvetleri, erbaş ve erlerin aileleriyle olan iletişimini geliştirmek, moral ve motivasyonu yükseltmek için kışlalarda cep telefonlarının kullanılmasına yönelik çalışmasını tamamladı. Buna göre, kışlada cep telefonu belirli koşullar ve saatlerde kullanılacak ve kullanılacak telefonların rehberleri de sınırlı olacak. Sim kartlarıyla erbaş ve erler, 5'i cep telefonu olmak üzere 7 telefon numarasına ulaşabilecek.

Bununla ilgili askeri yetkililerin GSM şirketleriyle görüşmeleri sürüyor. Çalışma kapsamında erbaş ve erler için özel sim kart üretilecek. Bu kartların takılacağı telefonlar mesainin olduğu 08.00 ile 18.00 saatlerinde kullanılamayacak. Söz konusu saatlerde erişime kapalı olacak sim kartlar, mesainin bitimiyle kullanıma açılacak. Tatil günleri ve bayramlarda ise telefonlara gün boyu ulaşım sağlanacak.

'Akıllı telefona izin yok'

Kışlada kullanılacak telefonların rehberleri de sınırlı olacak. Sim kartlarıyla erbaş ve erler, 5'i cep telefonu olmak üzere 7 telefon numarasına ulaşabilecek.

Askerlerin kışlada kullanacakları telefonların 'akıllı telefon' olmasına da izin verilmeyecek. Çalışma kapsamında askerlere telefonlarını şarj etmeleri konusunda da kolaylık sağlanacak. Erbaş ve erler bunun için yatakhanelerdeki prizleri kullanabilecek.

Askerler özel hazırlanacak sim kartlarını kendileri alacak. Kışlada cep telefonun kullanılmasına yönelik çalışmalar sürerken uygulamanın iki ay içinde hayata geçilebileceği tahmin ediliyor.

Uygulama erbaş ve erlerin yanı sıra subay, astsubay ve uzman personeli de kapsayacak.