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Kışlada eri oral sekse zorlayan dört askere 15 yıl hapis istemi!

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nda Er T.A’ya dört devredaşın zorla oral seks yaptırdığı iddia edildi

02 Nisan 2012 10:51

 

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nda askerlik yapan T.A. adlı eri zorla koğuşa sokup tehdit ve darpla oral seks yaptırdığı iddia edilen dört asker hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. T.A. psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle erken terhis edildi.
 
Remzi Budancir'in Taraf gazetesinde yayımlanan haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay 12 Temmuz 2009 tarihinde 7. Kolordu Komutanlığı’nda yaşandı. İddianamede olay şöyle anlatıldı: “Olay günü saat 13.00 sularında mağdur T.A’nın lavabodan çıkıp yemekhaneye doğru gittiği sırada şüphelilerden R.S. ve H.G’nin mağduru kollarından tutup sürükleyerek 1 no’lu koğuşa götürdükleri, mağduru burada yere yatırarak yüzüne çarşaf doladıkları ve iç çamaşırını indirdikleri kaydedildi. Mağduru soyan şüpheliler, kendilerine oral seks yapmasını istedikleri, T.A’nın buna direnmesi üzerine şüphelilerin T.A’yı tehdit ederek, “Seni öldürürüz, dişlerini sökeriz” diyerek tekmeledikleri belirtildi. Tehdit nedeniyle mağdurun korktuğu ve şüphelilerin istekleri doğrultusunda oral seks yaptıkları kaydedildi.”
 

Titreyerek ağlıyordu

 
İddianamede olayın nasıl anlaşıldığı da anlatıldı: “Şüphelilerin oral seks yaptığı sırada Ü.S. adlı er konuşmaları duyunca gizlice koğuştan çıkarak durumu görevli inzibatlara anlattı. İnzibatlar koğuşun kapısına geldiklerinde kapının açılmadığı, kapının arkasına ranza konulduğunu görünce bir inzibat pencereden içeri girdi. Girdiği sırada iki şüpheli T.A’yı ranzanın altına saklamaya çalışırken inzibatları gören T.A. bağırarak yardım istedi. İnzibatlar mağduru ranzanın altından çıkardıkları sırada mağdur titreyerek ağlıyordu.”
 
İddianamede mağdurun beyanları, olay tutanağı ve tanık anlatımlarına göre şüpheliler O.D, B.G, R.S ve H.G’nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mağdura cebir ve şiddet uyguladıkları kaydedilerek her biri hakkında 15 yıl hapis cezası istendi. İddianamenin kabulünün ardından Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya katılan sanıklar suçlamaları reddetti. Talimatla ifadesi alınan T.A. ise olayın iddianamede anlatıldığı gibi yaşandığını belirterek psikolojisi bozulduğu için erken terhis edildiğini söyledi. Mahkeme heyeti ifadesi alınmayan diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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