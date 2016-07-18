Kışla kapılarında darbeye karşı kamyonlu kepçeli önlem

Sosyal medyadaki, "Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda bir grup asker tarafından kalkışma yapılacağı" iddiası üzerine vatandaşlar Etimesgut'taki kışla önünde toplandı, belediyeye ait kamyonlar birliğin kapılarını tuttu.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter hesabından, "Şimdi hemen, herkes Kızılay'da toplansın. Ankara'da, Etimesgut'ta hareketlenme var. Demokrasi kahramanları görev başına" yazdı.

Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalık, kışlanın giriş kapısına yaklaştı. İddiaları buradakilere ileten gruptakilere askerler "kalkışma" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kapıda görevli askerler, darbe girişiminin gerçekleştiği gece dahi kışladan tankların çıkmadığını belirtti.

Kışla önüne gelen özel harekât polisleri de tekbirlerle karşılandı. Araçların ve kalabalık grubun kışla önündeki bekleyişi bir süre devam etti.

Mahmutbey’deki Topkule Kışlası ve Eyüp’teki Hasdal Kışlası önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda kamyon ve iş makinesinin beklemeye devam ettiği görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel şirketlere ait kamyonlar, Hasdal Kışlası'na giriş çıkışı tamamen kapatmış durumda.

Askeri personel ve ailelerin kaldığı Levent ve Balmumcu’da bulunan lojmanların önlerinde ise giriş ve çıkışlar polis ve askerin kontrolü altında yapılıyor. Burada da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait temizlik araçları bekletilirken, lojmanlara giriş ve çıkışlar polis ve askerin kontrolüyle gerçekleşiyor.

Türkiye’de Cuma akşamı yaşanan darbe girişimi sonrasında, kışlalara giriş ve çıkışlar kamuya ait iş makineleri ve kamyonlarla engellenmişti.