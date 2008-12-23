Kıskanç kardeş bebeğe zarar verebilir

Annenin ikinci çocuğa hamile kalmasıyla birlikte evin ilk çocuğuna yeni kardeşinin olacağını anlayacağı dille anlatılması gerekiyor. Kardeşler arası kıskançlığın ortadan kaldırılması için bunun gerekli olduğu belirtildi.



Sempati Psikolojik Danışmanlık ve Hipnoterapi Merkezi Psikolog doktoru Ramazan Özarslan, anne ve babalara en başta ilk çocuğun rızasını almadan yeni çocuk yapmamalarını öğütlüyor.



İlk çocuğun kendini ayrıcalıklı gördüğünü, ikinci çocuk olunca da kardeşler arası kıskançlığın yaşandığını dikkat çeken Özarslan, "Bu olumsuz durumun ortadan kaldırılması için evin ilk çocuğunun kardeş gelmeden önce hamilikten itibaren psikolog gözetiminde eğitim verilmesi gerekiyor." diye uyardı.



İlk çocuğun kendisine karşı sevgi ve ilginin azalmasını istemeyeceğini hatırlatan Özarslan, yeni doğan kardeşin benimsememesi halinde anne ve babanın yalnız bıraktığı bir anda bebeğe çok kötü zarar verebileceğine dikkat çekti. Özarslan, şu tavsiyelerde bulundu:



"Kardeşlik kıskançlıklarında evin ilk çocuğuna gösterilecek ilgi her zaman çok önemlidir. Anne babalar ikinci çocuk dünyaya gelmeden ilk çocuklarına yeni bir kardeşinin olacağını güzel bir dille anlatmalı. İlk çocuğa doğan kardeşinin sana 'abi' veya 'abla' diyecek diye telkinde bulunmalı. İkinci çocuk dünyaya geldiğinde ilk çocuğa sevgi daha fazla gösterilmeli. Böylece çocuk yeni kardeşini kabullensin."

