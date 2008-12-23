T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kıskanç kardeş bebeğe zarar verebilir

Annenin tekrar hamile kalmasıyla birlikte ilk çocuğa kardeşinin olacağını anlayacağı dille anlatılması gerekiyor.

23 Aralık 2008 02:00

Annenin ikinci çocuğa hamile kalmasıyla birlikte evin ilk çocuğuna yeni kardeşinin olacağını anlayacağı dille anlatılması gerekiyor. Kardeşler arası kıskançlığın ortadan kaldırılması için bunun gerekli olduğu belirtildi.

Sempati Psikolojik Danışmanlık ve Hipnoterapi Merkezi Psikolog doktoru Ramazan Özarslan, anne ve babalara en başta ilk çocuğun rızasını almadan yeni çocuk yapmamalarını öğütlüyor.

İlk çocuğun kendini ayrıcalıklı gördüğünü, ikinci çocuk olunca da kardeşler arası kıskançlığın yaşandığını dikkat çeken Özarslan, "Bu olumsuz durumun ortadan kaldırılması için evin ilk çocuğunun kardeş gelmeden önce hamilikten itibaren psikolog gözetiminde eğitim verilmesi gerekiyor." diye uyardı.

İlk çocuğun kendisine karşı sevgi ve ilginin azalmasını istemeyeceğini hatırlatan Özarslan, yeni doğan kardeşin benimsememesi halinde anne ve babanın yalnız bıraktığı bir anda bebeğe çok kötü zarar verebileceğine dikkat çekti. Özarslan, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kardeşlik kıskançlıklarında evin ilk çocuğuna gösterilecek ilgi her zaman çok önemlidir. Anne babalar ikinci çocuk dünyaya gelmeden ilk çocuklarına yeni bir kardeşinin olacağını güzel bir dille anlatmalı. İlk çocuğa doğan kardeşinin sana 'abi' veya 'abla' diyecek diye telkinde bulunmalı. İkinci çocuk dünyaya geldiğinde ilk çocuğa sevgi daha fazla gösterilmeli. Böylece çocuk yeni kardeşini kabullensin."

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24