Kıskanç eş, kocasını odun, çekiç ve demir çubukla öldürmüş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, evinin banyosunda ölü bulunan emekli 63 yaşındaki Muhammet Kısa’nın başına odunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü’nde geçtiğimiz Pazar akşamı yaşanan olayda iddiaya göre 57 yaşındaki Huriye K. tartıştığı kocası Muhammet K.’nin kafasına odunla vurarak bayılttıktan sonra odun, çekiç ve demir çubuklarla defalarca vurup öldürdü.



hürriyet.com.tr'nin haberine göre; gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Huriye K., oğulları E.K. ve R.K. ile gelini M.K. Kdz. Ereğli Adliyesi’ne getirildi.



Savcılıkta ifadesi alınan Huriye K. tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilirken, iki oğlu ve gelininin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Ölmesi için başında 4 saat beklemiş

Öte yandan jandarma ekipleri cinayetin ayrıntıları da ortaya çıkarmayı başardı. Kocasını odunla kafasına vurup bayıltan Huriye K.’nin daha sonra eline geçirdiği çekiç, demir çubuk ve sopayla defalarca vurmaya devam ettiği iddia edildi. Yapılan otopside Muhammet K.’nin kafasında, yüzünde ve boynunda kırıklar olduğu öğrenilirken, Huriye K.’nin kocasına defalarca vurduktan sonra 4 saat boyunca kimseye haber vermediği ve beklediği öğrenildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.