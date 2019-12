Kişiye özel kanser tedavisi yakında geliyor

Vatan’da yayımlanan habere göre; İngiliz British Sanger Enstitüsü tarafından başlatılan 17 milyon dolar bütçeli ve 5 yıl sürecek olan araştırmada uzmanlar, tümörlerin DNA yapılarını inceleyerek her tümör için var olan en etkili ilaçla tedaviyi bulup bunu bir katalog haline getirecek. Bu sayede de aynı kanser türüne sahip olan ancak aynı tedavilere cevap vermeyen hastalara çare bulunmuş olacak. Örneğin iki ayrı meme kanseri hastası, tümörlerindeki mutasyonların birbirinden farklı olması nedeniyle ayrı ayrı ilaç tedavilerine cevap verebiliyor.Uzmanlara göre bilinen 200 kadar kanser türü bulunuyor. Ancak kanser türleri üzerinde yapılan genetik testler, bir kanser türünün DNA yapısına göre de alt gruplara ayrıldığını gösteriyor. Bu çalışma sayesinde kanser tümörlerindeki genetik farklılıklar, bir kanser ilacının işe yarayıp yaramayacağını göstermeye yardımcı olacak. Çalışma için 1000 ayrı kanser hücresi topluluğu incelenecek ve hepsinin genetik haritası çıkarılacak. Sonra da bu kanserlerin hangi ilaçlara cevap verdiği araştırılacak. Araştırmayı yürüten Prof. Mike Stratton “Kanser dünyada her 3 kişiden birini etkiliyor ve temel olarak kusurlu DNA hastalığı. Bu yüzden her hasta için özel tedavi uygulamak gerekli” diye konuştu.