Kişiye özel jet motoru

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Sırta takılan bu ilk ticari jet motoruna sadece 75 bin dolara sahip olabilirsiniz!Dünyanın ilk sırta takılan ‘ticari’ jet motoru üretildi. Şehir trafiğine takılmadan işyerinin çatısında konmak isteyenler bu genişçe ‘sırt motoru’na sadece 76 bin dolara sahip olabiliyor.JETPACS adı verilen ürün, Yeni Zelanda merkezli Martin Aircraft Company’nin eseri. Firma yakında başlayacağı seri üretimleyılda 500 Jetpack teslim etmeyi planlıyor.İki motor ünitesi bulunan Jetpack, bir depo yakıtla 48 kilometre gidebiliyor ve saatte 95 km hıza çıkabiliyor. Hiç gerekmese de, çıkabileceği azami irtifa da testler sırasında 2.3 kilometre olarak belirlenmiş.Jetpack sadece 113 kilo olduğundan pilot lisansı gerekmiyor ancak firmanın verdiği özel ön sürüş eğitimini almak zorunlu.Saatte 45 litre yakıt harcayan aracın ‘çevreci’ olduğunu söylemek imkansız. Ancak gerçekten de hayati öneme sahip acil durumlarda çok işe yarayacağı kesin.