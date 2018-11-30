"Kişiye özel çözüm' lafını kim kime diyor: Yoksa İstanbul'da başka odaklar da mı devrede?"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun dün Sabah gazetesinde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul’dan aday gösterilmesi ile ilgili yazısını köşesine taşıyarak değerlendirdi. Özkök, "Kişiye özel çözüm yapmayın' diyen kim? Ve bunu kime söylüyor...Yazıdan anladığım kadarı ile İstanbul’da kapalı kapılar ardında büyük bir tartışma yaşanıyor" diye yazdı.

Okan Müderrisoğlu'nun "Binali Yıldırım’ın ismi hemen her çalışmada önde çıksa da bazı rezervler olduğu sır değil" değerlendirmesi için, "Onu oraya Cumhurbaşkanı aday göstereceğine göre onun mu rezervi var?" sorusunu yönelten Özkök, "Yoksa İstanbul’da başka odaklar da mı devrede?" dedi.

Müderrisoğlu'nun "Protokoler konuların yanı sıra ilçe belediyeleri, belediye meclisi ve belediye yönetimi dengesi bir çözüme kavuşturulabilir. "Burada mühim olan, ‘kişiye özel çözüm’ algısının doğmamasıdır" yorumu için ise, "İlk ve son sözü Cumhurbaşkanı söyleyeceğine göre bu 'Denge kurulsun' talebi kimden geliyor? Ben bunu 'Kişiye özel çözüm yapmayın' uyarısı olarak okuyorum ve kafamdaki soru da şu: 'Kişiye özel çözüm yapmayın' diyen kim? Ve bunu kime söylüyor...Yazıdan anladığım kadarı ile İstanbul’da kapalı kapılar ardında büyük bir tartışma yaşanıyor" vurgusu yaptı.

Ertuğrul Ökzök'ün "Kişiye özel çözüm’ lafını kim kime diyor" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz