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Ekonomi

Kısıtlamanın amacı mücadeleymiş

Gümrük Kanunu’nundaki değişikliklerle beraber gelen sigara ve içki kısıtlamasına Bakan Yazıcı, “Sigarayla mücadele ediyoruz” dedi.

08 Ekim 2009 03:00

Gümrük Kanunu’nundaki değişikliklerle beraber gelen sigara, içki ve kozmetik miktarı kısıtlamasına Bakan Yazıcı, “Sigarayla mücadele ediyoruz” dedi.

Yeni Gümrük Kanunu yürürlüğe girdi. Yurtdışından getirilebilecek sigara miktarı 3 kartondan 2’ye, içki miktarı 5 litreden 3 litreye indirildi. Getirilebilecek kozmetik miktarı da yarı yarıya azaltıldı.
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kanunla ilgili açıklamalarında, “Zaten ülkemizde sigarayla mücadele çalışması yürütülüyor o çalışmalarla paralel bir düzenleme bu. Vatandaşlarımız da bunu takdirle karşılayacak diye umuyoruz” dedi.

7 Temmuz 2009’da yayımlanan 5911 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” dün yürürlüğe girdi. 73 maddelik yeni kanun önemli değişiklikler getiriyor.

Yeni düzenlemede usülsüzlüklerle ilgili para cezası 198 liradan 60 liraya indirildi. Yurtdışından getirilen sigara, içki, kozmetik miktarı azaltıldı.

Daha çok hediye

Yolcu beraberinde getirilecek hediyelik eşyanın muafiyet limitinin 300 eurodan 430 euroya çıkarıldı. Gümrük muafiyeti için belirlenen alt limit 100 euro’dan 150 euro’ya çıkarılacak. Sadece kara nakil vasıtalarına tanınan muafiyet, AB muafiyet hükümlerine paralel olarak tüm nakil vasıtalarına uygulanacak. Bu düzenleme yakıt alımını içeriyor. Bundan böyle diğer araçlar da yakıt alırken muafiyet sınırından yararlanacak.

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