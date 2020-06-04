Kısıtlamaların gevşetildiği İran'daki vaka sayılarında rekor artış yaşandı

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İran'da yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesinden kısa süre sonra vaka sayılarında rekor artış yaşandı.

İran'da son 24 saatte 3 bin 574 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam, daha önce Mart sonunda en fazla vakanın görüldüğü günden yaklaşık 400 hasta daha fazla.

Salgının Orta Doğu'daki merkezi olan İran'da toplan 164 bin 270 vaka görüldü ve 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Irak sınırındaki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak kalmaya devam edeceği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, vatandaşlarına sosyal mesafe uygulamalarını ciddiye alması için çağrıda bulundu. Uzmanlar günlerdir ülkede ikinci bir dalganın başlayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyordu.

İran, Koronavirüs salgını ve ABD yaptırımları nedeniyle büyük yük altındaki ekonomisini rahatlatmak için iki aydır pandemiye karşı alınan önlemleri gevşetiyor.