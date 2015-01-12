'Kişisel verilerin depolanması temel haklara aykırı'

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Paris'teki saldırıların ardından terörle mücadele için yeni bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

Bild gazetesine konuşan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, terörle mücadele için yeni bir yasa tasarısı hazırladıklarını ve tasarının teröristlere karşı daha sert önlemler içerdiğini belirterek, "Terör örgütüne maddi destekte bulunmak suç olacak ve aşırı İslamcıların savaş bölgesine gitmeleri daha ağır cezalandırılacak" dedi.

Tasarıyı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yakın koordinasyon içinde hazırladıklarını belirten Maas, "Hepimiz hemfikiriz, ülkemizi mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmek görevimiz. Ancak hiçbir zaman tam güvenlik olmaz. Hepimiz nedensiz olarak izlemeye alınsak bile bu değişmez" ifadesini kullandı.

Paris'teki saldırıdan sonra kişisel verilerin depolanması konusunun yeniden tartışılmasıyla ilgili Maas, "Böyle bir depolama temel haklara aykırı. Avrupa Adalet Divanı bu konuda net karar vermişti. Paris'teki korkunç saldırılardan sonra bunu yeniden tartışmaya ne gerek var" diye konuştu.

Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketinin, bugün Dresden'de yapacağı gösteride, Paris'te yaşananları kendi çıkarı için kullanmaya çalışacağına işaret eden Maas, "Bu yürüyüşü organize edenlerde biraz ahlak olsaydı eylemi iptal ederlerdi" dedi.