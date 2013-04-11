Kişisel bilgisayar satışında rekor azalma

Yapılan araştırmaya göre, dünya çapındaki kişisel bilgisayar satışları yılın ilk üç ayında yüzde 14 azaldı ve bu alanda kayıtların tutulmaya başlandığı 1994'ten bu yanaki en büyük düşüş yaşandı.

Araştırma şirketi IDC'nin verileri, yılın ilk üç ayında 76,3 milyon kişisel bilgisayar satıldığını gösterirken, uzmanlara göre bu rakam, tablet bilgisayar ve akıllı telefonların kişisel bilgisayarlara alternatif olduğunu gösteriyor.

Microsoft'un son Windows sürümünün de satışları canlandırmayı başaramadığını vurgulayan şirket, ekonomik durgunluğun da kişisel bilgisayar satışlarındaki düşüşte rol oynadığı ve şirketlerin bilgisayarlarını yenilemeyi ertelediği belirtti.



'Windows 8 işe yaramadı'



IDC'nin Başkan Yardımcısı Bob O'Donnel, "Maalesef Windows 8 kişisel bilgisayar piyasasını canlandırmak bir yana, yavaşlattı. Windows 8 dokunmatik ekranlarda iyi çalışması için tasarlandı. Ama dokunmatik ekran maliyeti arttırıyor. Tüm bunlar nedeniyle kişisel bilgisayarlar tabletlerin ve diğer cihazların gerisinde kaldı" dedi.

IDC ayrıca şirketlerin genelde bilgisayarlarını üç yılda bir yenilediğini, ancak ekonomik durgunluk nedeniyle bu sürenin beş yıla çıktığını kaydetti. Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi Hewlett Packard yılın ilk üç ayında yüzde 24 azaldığını duyurmuştu.

En büyük ikinci üretici Çinli Lenovo grubunun satışları ise, Çin ve gelişmiş ülkelerde ilk kez bilgisayar alanlar sayesinde satışlarının azalmadığını bildirdi.