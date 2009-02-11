Kişisel bakım ürünleri krize yenik düşmüyor

Itriyat ve Kozmetik Depocuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gündoğan, içinde bulunulan kriz nedeniyle toplumun önemli bir kesiminde harcamaların kısılması ihtiyacı ortaya çıksa bile, bunun en son görüleceği kalemlerin sağlık, gıda ve kişisel bakım ürünleri olacağını söyledi.



Gündoğan, yaptığı açıklamada, ABD'de konut kredilerinin dönüşünde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan finansal krizin, başta Avrupa ülkeleri ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kendini ciddi bir şekilde hissettirdiğini hatırlattı. Türkiye'de, krizin etkisinin ilk olarak finans araçlarında görülmeye başladığını, ancak şu anda krizin günlük hayatta kendisini tam olarak hissettirmediğini ifade eden Gündoğan, bu kadar büyük çaplı ve hemen hemen tüm dünyada hissedilen ekonomik krizden Türkiye'nin de mutlaka olumsuz yönde etkileneceğini, bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



Son 25 yılda 3 büyük ekonomik kriz atlatan ve her kriz sonrası yüksek büyüme hızları yakalayan Türkiye'nin, kriz yönetimindeki deneyimleri sayesinde alınması gereken önlemleri, politikacısından sanayicisine ve tüketicisine kadar çok iyi bildiğini dile getiren Gündoğan, bu deneyimlerin ışığında alınacak tedbirler sonucunda krizin en az hasarla atlatılmasını ümit ettiklerini söyledi.



Türk kozmetik sektörünün, son 4 yılda yüzde 100'lük bir büyüme performansı gösteren ve 2010 yılı sonuna kadar bugünkü oranlar üzerinden iki kata yakın büyüme göstermesi iddiasındaki bir sektör olduğunu ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:



"2009 yılının ilk aylarından başlayarak krizin günlük hayatta da kendini hissettirmeye başlaması ve kriz yönetiminde deneyimli tüketicinin kriz endişesi ile refleks olarak alacağı önlemler sebebiyle fiyata dayalı rekabet artacak ve pazar pahalı ithal ürünlerden daha ucuz olan yerli ürünlere kayacaktır. Kozmetik pazarının 2009 yılında agresif büyüme hedefinden feragat edeceğini, ancak beklenen 2009 yılı Türkiye geneli revize büyüme oranı olan yüzde 3.5'in üzerinde bir büyüme elde edebileceğini tahmin ediyorum.



Uzun ve sağlıklı bir yaşamın birinci kuralı temizlik ve bakımdan geçmektedir. Şartlar ne olursa olsun bu pazarın bilinçli büyümesi ekonominin getireceği zararları bertaraf edecek güce sahiptir. Kozmetik piyasası ise öncelikle kişisel harcanabilir gelirle orantılı büyüme göstermekte olup, kişi başı ortalama gelir artıkça kozmetik piyasasının da büyüdüğü görülebilmektedir. İçinde bulunduğumuz kriz nedeniyle toplumun önemli bir kesiminde harcamaların kısılması ihtiyacı ortaya çıksa da bunun en son görüleceği kalemler sağlık, gıda ve kişisel bakım ürünleridir. Bu saydığımız nedenlerle kozmetik sektörü de bazı riskler taşıyor olmakla beraber krizi nispeten hafif atlatabileceği düşünülmektedir."



Gündoğan, ülke genelinde üretim kapasitesi yüksek, markalaşma ve kurumsallaşma sürecini tamamlamış olan firmaların bu krizden büyüyerek çıkabileceklerini vurguladı.



Sanayici ve perakendecilerin doğru önlemlerle bu krizden büyüyerek çıkabileceklerine dikkati çeken Ali Gündoğan, şunları kaydetti:



"Düşük kur sebebiyle yıllardır zarar gören ve yeterli fiyat rekabetini gösteremeyen kozmetik ürünleri ihracatımız, fiyat avantajı nedeniyle özellikle üçüncü dünya ülkelerinde artırabilecek, geçen yıl yaklaşık yıllık yüzde 17 büyüme sağlayan kozmetik ihracatı daha yüksek rakamlara ulaşabilecektir. Olumsuz durumdan olumlu bir ortam yaratmak için tüm kozmetik sektörünün dayanışma içinde olması sağlanmalıdır. Kozmetik camiasının tüm bileşenleri olarak birlikte hareket edip, akılcı stratejiler izleyerek sektörümüzün büyümesi için bağlantılı çalışmalar yapmalıyız. Dileğimiz, sektörümüzün ve tüm sektörlerin bu krizi de çok az zararla atlatabilmesidir."



(AA)