Kısırlık tedavisinde umut

Bilim insanlarının kök hücreden yumurta üretmeyi başardıkları, bunun kadınlarda kısırlık tedavisinde ve erken menopozda umut olabileceği bildirildi.



İngiliz Times ve Daily Mail gazetelerinin haberine göre, Çinli bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneyde, farelerin yumurtalıklarındaki kök hücrelerin sağlıklı yavruların doğmasını sağlayacak yumurtalara dönüştürülebileceğini belirledi.



Farelerin yumurtalıklarından aldıkları kök hücreleri laboratuvar ortamında büyüten araştırmacılar, daha sonra bunları kısır farelerin yumurtalıklarına yerleştirdi. Laboratuvar ortamında büyütülen kök hücreler yumurtalıkta yumurtaya dönüştü ve fareler çiftleşince sağlıklı yavrular dünyaya getirdi.



Araştırmacılar, şimdi kadınların yumurtalıklarından aldıkları kök hücrelerle yumurta oluşturmaya çalışacak. Ancak bilim adamları, insanlar üzerinde de başarılı sonuç elde etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna işaret ediyor.



Şanghay Jiao Tong Üniversitesi’nden Dr. Ji Wu, tekniğin kısırlığı tedavide ve erken menopozda umut taşıdığını söyledi.



Teknik insanlarda da kullanılabilirse, tüp bebek tedavisi için sınırsız sayıda yumurta elde edilebilecek ve donör yumurtası almak zorunda kalan kadınlar kendi yumurtalarından bebek sahibi olma imkânına kavuşacak. Kanserli kadınlar da kemoterapi görmeden önce yumurtalıklarından kök hücre aldırıp ileride kullanabilecekler.



Araştırma Nature Cell Biology dergisinde yayımlandı.



(AA)

