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Sağlık

Kısırlık tarihe karışıyor

Uzmanlar, farelerin testis hücresini değiştirerek bunu sperm hücresi haline getirmeyi başardı

04 Ocak 2012 02:00


T24-   Kısır erkeklerin çocuk sahibi olmabilmek için sperm donörüne ihtiyaç duymasını ortadan kaldıracak olan gelişme Alman ve İsrailli bilim adamlarının yaptığı ortak çalışma sonucu yaşandı.




Vatan'ın haberine göre, uzmanlar, farelerin testis hücresini değiştirerek bunu sperm hücresi haline getirmeyi başardı. Bilim adamları spermi üretmek için germ hücresi kullandı. Germ, erkeklerde de bulunan üreme hücrelerinin ortak ismi olarak kullanılıyor. Bu hücreler genetik yapıyı bir sonraki kuşağa aktarma özelliğine sahip.

Alman Profesör Stefan Schlatt ile Ben Gurion Üniversitesi’nden Mahmoud Huleihel, fareler üzerindeki yapılan deneyin insanlar için de umut ışığı olduğunu belirterek, “Buradaki başarımızı insanlar üzerindeki deneylerde de tekrarlayacağımıza eminiz” ifadesini kullandı.

Ancak bu düzeye gelinmesinin birkaç yıl aldığını belirterek, insanlar için de benzer bir sonuç almanın birkaç yıl süreceğini bildirdiler. Saygın bilim dergisi Nature araştırmanın sonuçlarını son sayısında geniş bir şekilde duyurdu. Bu çalışmanın kısırlığın yok edilmesinde “Kutsal kase” çalışması olabileceğini yazdı.

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