Kısırlık sorunu neden arttı?

Avrupa'nın önemli tüp bebek merkezlerinden "Valencia Kısırlık Enstitüsü"nün (IVI) İstanbul direktörlüğüne atanan doktor Erdal Budak, kısırlık sorunundaki artışın sebebinin, "modern, endüstriyel yaşam olduğunu" söyledi.



IVI'nin merkezi Valencia'da 5 yıla yakın bir süre çalışan doktor Budak, şimdi İstanbul'da kurulan merkezin başına geçti.



Budak, kısırlık sorununun kadın ve erkekte eşit oranda görülmesine rağmen, son yıllarda erkekten yana artış olduğunun gözlendiğini belirtti.



"Dedelerimizin veya anneannelerimizin döneminden farklı kısırlık sebepleri var. Şu anda çiftlerin yüzde 15 ile 20'sinde kısırlık görülüyor" diyen Türk doktor, bu sebepleri şöyle sıraladı:



"Kadınlar, iş, eğitim veya uygun eş bulma gibi sebeplerden doğurganlığını 35 yaşın üzerine erteliyor. Ayrıca hem kadın hem erkek için geçerli olan hava kirliliği gibi çevredeki değişim, başlıca alışkanlıkların değişmesi, stres, plastik kaplardaki bisfone ve bpa diye kısırlığa yol açtığı deneylerle ortaya çıkarılan maddelerin kullanılması, gıdalardaki katkı maddeleri, hatta temizlik ürünlerindeki maddeler bile kısırlığı etkileyebiliyor".



‘Türkiye'de tüp bebek merkezi enflasyonu yaşanıyor’



Budak, tüp bebek merkezlerinin sayısının çok artığının altını çizdi.



Türkiye'de genel anlamda çok iyi tüp bebek merkezleri bulunduğunu belirten Budak, "Son yıllarda 2-3 kat artan tüp bebek merkezleri var. Türkiye'de tüp bebek merkezi enflasyonu yaşanıyor. Bu, fiyatların düşük olması, rekabet ve daha fazla hastanın tedavi görmesi açısından oldukça iyi ama, kısırlık istismar edilen bir konu. Aslında hiç çocuk sahibi olamayacak kişilere ümit verilerek, gerçekler saptırılarak, onlardan maddi kazanç sağlanabiliyor. Bunun dışında sürekli değişen teknoloji, ekonomik beklentiler ve kalite, mecburen bir denetlemeyi gerektiriyor. Tüp bebek merkezlerinin sadece açılırken değil her zaman sıkı takip edilmesi lazım. Belli ölçüde başarılı olanlara hak verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.



Budak ayrıca, Türkiye'deki tüp bebek merkezlerinin genel anlamda ucuz ve kaliteli hizmet vermesinden dolayı yabancıların da talep gösterdiğini ve Türkiye'ye yönelik "tüp bebek turizminin" de yavaş yavaş başladığını ifade etti.



‘Tüp bebek yönetmenliğinin güncelleştirilmesine ihtiyaç var’



Türkiye'deki tüp bebek yönetmeliğinin iyi olduğunu ancak "güncelleştirilmeye ihtiyaç duyulduğunu" savunan Budak, "Eskiden hepimiz, kadının hamilelik şansı daha yüksek olsun diye birden fazla embriyo naklediyorduk. 10 yıl önce 4-5 embriyo transferi doğaldı. Ama bu şekilde çoğul gebelik sorunu ve buna bağlı olarak kadın ve çocuğun sağlık sorunları ortaya çıktı. Erken ve düşük kilolu doğumlar olabiliyor. Biz IVI'de ikiden fazla embriyo transfer etmiyoruz ama buna rağmen yüzde 33'ünde ikiz gebelik oluyor. Türkiye'deki tüp bebek yönetmeliğine göre gerekli durumlarda 3 ya da daha fazla embriyo transferine izin verilebiliyor. Bu, havada bir laf, bunun net olması lazım" dedi.



Dünyada 20 ülkede merkezi olan IVI'nin İstanbul'da açtığı merkezin faaliyete geçip, hasta kabul etmeye başladığını da kaydeden Budak, bir ay içinde resmi açılışı yapacaklarını söyledi.



(AA)