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Sağlık

Kısırlığın sebebi bulundu

Çin'de yapılan bir araştırmada, erkeklerde kısırlığa yol açan bir genin bulunduğu ve bunun kısırlık tedavisinde yeni buluşlar sağlayacağı bildirildi.

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Çin'de yapılan bir araştırmada, erkeklerde kısırlığa yol açan bir genin bulunduğu ve bunun kısırlık tedavisinde yeni buluşlar sağlayacağı bildirildi.


Şanghay Günlüğü gazetesinin haberine göre, söz konusu keşfe ait makale, "Genes&Cancer" bilim ve araştırma dergisinde yayımlandı.

Çin'in Şanghay şehrindeki İletişim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmada, bilim adamları, erkek fareler üzerinde yapılan deneylerde, testislerin zayıf gelişimine ve sperm kaybına neden olan "Kif18a" genini yok ettiklerini kaydetti.

Üniversitenin Genetik Araştırma Merkezinden Gu Mingmin, "Kif18a" geni ile sperm gelişimi arasındaki bağlantıyı memeliler üzerinde dünyada ilk kez belirlediklerinin altını çizerek, "Kif18a geni sperm gelişiminde çok büyük bir rol oynuyor. Söz konusu genin yanlış işlevinin etkisi kromozomları etkileyebilir, dolayısıyla hücre ölümüne neden olabilir" dedi.

Erkeklerde kısırlığa sebep olan etkenlerin yüzde 50'sinin halen bilinmediğini kaydeden Gu, Kif18a geninin keşfinin, doğum kontrol önlemleri ile kısırlık tanısı ve tedavisinde yeni bir yön gösterici niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Gu, Kif18a geni bozukluğu baz alınarak yeni gen terapisi yollarının da geliştirileceğini sözlerine ekledi.



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