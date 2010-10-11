'Kışın sıcaklık 0,5-1 derece altında olacak'

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bu yıl son bin yılın en soğuk kışının yaşanacağına ilişkin iddialarla ilgili, “Bu yıl kış ayları için beklediğimiz sıcaklıklar normalin 0,5-1 derece altında olacak. Bu nedenle 'buzul oluşacak, bin yılın soğukları yaşanacak' iddialarına katılmıyoruz” dedi.

Ayrıca Çağlar, geçtiğimiz hafta 10 dereceye varan düşülerin sona ereceğini ve bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 6-8 derece artacağını söyledi.

Çağlar, Dedeman Otel'de, Güneydoğu Avrupa Afet Risk Azaltımı Bölgesel İşbirliği Programı kapsamında düzenlenen Ulusal Politika Görüşmeleri toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Bu yıl son bin yılın en soğuk kışının yaşanacağı” yönündeki haberlerin sorulması üzerine Çağlar, söz konusu haberleri medyadan dikkatle takip ettiklerini belirterek, bu konuda model ve ilmi çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Haberlerin internette Rus ve Polonyalı bilim insanlarına dayandırılarak yapıldığını ifade eden Çağlar, şöyle konuştu:

“Olayı Golfstream dediğimiz sıcaklık akıntılarının yavaşlamasına bağlıyorlar ancak bazı bilimadamlarına göre, hatta uydulardan yapılan değerlendirmelerde Golfstream akımının yavaşlamadığı ortada. Onun için biz buna katılmıyoruz. DMİ olarak Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi ile işbirliğimiz var. Onlarla birlikte yaptığımız değerlendirmelerde önümüzdeki sonbaharda sıcaklıklar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte normal, hatta normalin 0,5-1 derece üzerinde seyredecek. Kış aylarında ise hava, bölgelere göre değişiyor ama 0,5 -1 derece normalin altında geçecek gibi.”

Geçmişe bakıldığında, 16. yüzyılda ve 1950'lerde sıcaklıkların 4-5 derece normalin altında seyrettiğini, İstanbul Boğazı'nın bile donduğunu anlatan Çağlar, “Bu yıl kış ayları için beklediğimiz sıcaklıklar normalin 1 derece altında olacak. O nedenle 'buzul oluşacak, bin yılın soğukları yaşanacak' iddialarına katılmıyoruz” dedi.

Vatandaşların Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kaynağı olmayan haberlere itibar etmemesini isteyen Çağlar, “Sansasyonel haberlere kanmasınlar.

Çünkü bunların ekonomik boyutu da olabiliyor, doğalgaz, kömür fiyatların etkiliyor. O yüzden bunlara itibar etmesinler. DMİ'nin ilmi çalışmalarını takip etsinler” şeklinde konuştu.



Hava sıcaklığı 6-8 derece artacak

Bu hafta yaşanacak hava durumuna ilişkin bilgi veren Çağlar, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta 10 dereceye varan düşüşler oldu ama sıcaklıklar bugünden itibaren ülke genelinde 6-8 derece artarak mevsim normallerine geliyor. Yağışlar hafta boyunca sürecek.

Bugün batı bölgelerde, Marmara Bölgesi'nde, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış var.

Yarın, İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerimizde kuvvetli yağış bekliyoruz. İzmir'de de yağışlar olacak. Yurdun batısında Ankara'ya kadar olan kesimde yağış var.

Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu hariç ülke genelinde yağışlar var. Orta Karadeniz ve İstanbul'da kuvvetli yağışlar sürecek.

Perşembe ve Cuma günü ülke geneli yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise ılık seyredecek.”





