'Kışın renki yüzü' projesi

Aydın Üniversitesi Moda Tekstil Tasarım Bölümü öğrencileri "Kışın Renkli Yüzü" projesi kapsamında Nişantaşı’nda 20 ağacı örme, dokuma, baskılı kumaşlar ve aksesuarlarla süsledi.



Şişli’deki Abdi İpekçi Caddesi’nde düzenlenen törende konuşan Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, 21. yüzyılda üniversite anlayışının yön değiştirdiğini ifade ederek, "Toplumla bütünleşmeyen, ürettiği sinerjiyi, bilimi, teknolojiyi topluma enjekte etmeyen üniversiteler, etrafı duvarlarla çevrili hapishanelerden başka bir şey değildir" dedi.



Aydın Üniversitesi’nin kurulduğu günden beri sinerjisini halkla paylaştığını dile getiren Aydın, burada da öğrencilerin farklı bir bakışı, düşünceyi halka sunduğunu anlattı.



Sarıgül'den önemli mesaj



Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, projenin, öğrencilerin üniversitelerde aldıkları bilgileri yaşamla birleştirdiğini söyledi. Abdi İpekçi Caddesi’nin dünyanın en önemli caddelerinden birisi olduğunu belirten Sarıgül, "Bu tasarımla öğrenciler kendi ürettikleri kumaşları ağaçlarla buluşturdular. Bu caddeden geçen yurttaşlara ’doğayı koruyalım, ağaçları koruyalım, ağaçları seversek, ağaçlar büyürse, onların gölgesinde hep beraber otururuz’ mesajı verdiler" dedi.



Paris ile yarışan Şişli



Projenin tasarım açısından önemli bir gösterge olduğunu, doğa açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirten Sarıgül, öğrencilerin bu çabasının, birçok alanda Milano’yu geçen, Paris ile yarışan Şişli’yi Paris’e taşıyacağını söyledi.

