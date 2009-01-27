T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Kışın renki yüzü' projesi

Aydın Üniversitesi Moda Tekstil Tasarım Bölümü öğrencileri modaya yön vermeye hazırlanıyor.

27 Ocak 2009 02:00

Aydın Üniversitesi Moda Tekstil Tasarım Bölümü öğrencileri "Kışın Renkli Yüzü" projesi kapsamında Nişantaşı’nda 20 ağacı örme, dokuma, baskılı kumaşlar ve aksesuarlarla süsledi.

Şişli’deki Abdi İpekçi Caddesi’nde düzenlenen törende konuşan Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, 21. yüzyılda üniversite anlayışının yön değiştirdiğini ifade ederek, "Toplumla bütünleşmeyen, ürettiği sinerjiyi, bilimi, teknolojiyi topluma enjekte etmeyen üniversiteler, etrafı duvarlarla çevrili hapishanelerden başka bir şey değildir" dedi.

Aydın Üniversitesi’nin kurulduğu günden beri sinerjisini halkla paylaştığını dile getiren Aydın, burada da öğrencilerin farklı bir bakışı, düşünceyi halka sunduğunu anlattı.

Sarıgül'den önemli mesaj

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, projenin, öğrencilerin üniversitelerde aldıkları bilgileri yaşamla birleştirdiğini söyledi. Abdi İpekçi Caddesi’nin dünyanın en önemli caddelerinden birisi olduğunu belirten Sarıgül, "Bu tasarımla öğrenciler kendi ürettikleri kumaşları ağaçlarla buluşturdular. Bu caddeden geçen yurttaşlara ’doğayı koruyalım, ağaçları koruyalım, ağaçları seversek, ağaçlar büyürse, onların gölgesinde hep beraber otururuz’ mesajı verdiler" dedi.

Paris ile yarışan Şişli

Projenin tasarım açısından önemli bir gösterge olduğunu, doğa açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirten Sarıgül, öğrencilerin bu çabasının, birçok alanda Milano’yu geçen, Paris ile yarışan Şişli’yi Paris’e taşıyacağını söyledi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24