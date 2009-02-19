Kışın ayağınızı kavrayan botlar giyin

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Çopuroğlu, kış aylarında düşmelere bağlı olarak en fazla el bileği, kalça, omuz çevresi ve ayak bileği kırıklarıyla karşılaştıklarını bildirdi.



Yrd. Doç. Dr. Çopuroğlu, Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında, kış şartlarının etkisiyle acil servislerde kırık ve çıkık vakalarıyla sık karşılaşıldığını söyledi.



Yağışlı ve sisli havalarda görüş mesafesinin azalmasının trafik kazalarında artışa neden olduğunu belirten Çopuroğlu, aynı zamanda yayaların karlı, buzlu, kaygan zeminlerde yürümesinin zorlaştığını kaydetti.



Yürürken düşmeleri azaltmak için bazı önlemler alınabileceğini vurgulayan Çopuroğlu, "Evden çıkmadan önce dışardaki hava şartları kontrol edilmeli, ona göre kıyafetler tercih edilmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar giyilmeli. Ayak bileği yaralanmalarını önlemek için bileği kavrayan botlar tercih edilmeli" dedi.



Yürürken küçük ve dengeli adımlar atılması gerektiğini ifade eden Çopuroğlu, şu bilgileri verdi:



"Düşmelere bağlı en sık karşılaştığımız kırıklar el bileği, kalça, omuz çevresi ve ayak bileği kırıklarıdır. Düşme sırasında refleks olarak yüzü korumak için el ve ayak bileği öne doğru hareket eder. Bu yüzden, el ve ayak bileği kırıklarıyla sık karşılaşırız. Yere düşüp çarpma sonucu kalça kırıkları, omuz çevresi kırık ve çıkıkları, omurga kırıkları sık görülür. Yaş ortalaması arttıkça basit düşmelerle oluşan kırık sayısı da artmaktadır. Özellikle ileri yaştakilere, kötü hava koşullarında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."



Düşme veya çarpma sonrasında hareketle artan ağrı, şekil bozukluğu, ödem ve kanama nedeniyle şişkinlik ve morarma olması halinde kırıktan şüphelenildiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Çopuroğlu, şunları kaydetti:



"Kırık şüphesi varsa, kırık kemik uçlarının çevresindeki damar, sinir gibi yumuşak dokulara zarar vermemesi için kırık uçları mümkün olduğunca hareketsiz tutulmalıdır. Kolu ilgilendiren bir yaralanma ise yüzük, saat gibi eşyalar hemen çıkarılmalıdır. El bileği, ayak bileği, omur çevresi kırığı varsa geçici tespitle acil servise başvurulmalı, şişiği önlemek için cilde direkt temas etmeden buz uygulanmadır."



Çıkığın ise eklemi oluşturan kemik yüzeylerinin birbirinden uzaklaşmasıyla meydana geldiğini bildiren Çopuroğlu, "Düzeltme işlemi damar ve sinirlere zarar verebilir. Kırık ve çıkıklara bilinçli müdahale için ortopedik acillere gidilmeli. Hayati risk taşıyan yaralanmalar olabileceği unutulmamalı" diye konuştu.



(AA)

