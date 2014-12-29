Kısıklı'da villa için ağaç katliamı; 208 ağaç yetmedi, ormana da girdiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı ve hemşerisi Mehmet Emin Erkan’a ait Erkan İnşaat tarafından yapılan Üsküdar Kısıklı’daki lüks villalar için kesilen 208 ağaç yetmedi, yeşil alana terk ettikleri ağaçları da kestiler. Çocukluğunun burada geçtiğini belirten İBB’nin CHP’li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, “208 ağaç yetmemiş. Yeşil alan için terk ettikleri parsel dışı ağaçları da kesmişler. Orası ormandı. Çam ağaçlarından gökyüzünü göremezdik” dedi.

Hazal Ocak’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı ve hemşerisi Mehmet Emin Erkan’a ait Erkan İnşaat tarafından yapılan Üsküdar Kısıklı’daki lüks villalar için geçen 1 yıl içinde yüzlerce ağaç kesildi. Lüks villaların inşaatı ise bitmek üzere. Konuyu Üsküdar Belediyesi meclisine verdiği soru önergesiyle gündeme taşıyan Küçükerden’in önergesine belediye tarafından cevap verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen imzalı önerge cevabında söz konusu alan olan Küçükçamlıca Mahallesi 22 ada 102 parsel üzerindeki inşaatın yol ve yeşil alan terki yapıldığı belirtildi. Raporda ayrıca parsel üzerinde 208 ağaç bulunduğuna da dikkat çekti.

Kesim Google Earth’den bile görünüyor

CHP’li Meclis Üyesi Küçükerden inşaat sırasında parsel üzerindeki 208 ağacın da kesildiğini belirterek Google Earth’ten dahi bakıldığında yeşil alana terk edilen alanlar dahil yüzlerce ağacın 1 yıl içinde kesildiğinin görülebileceğini ifade etti. Küçükerden, “Yeşil alan terkine ellerini sürmemeleri lazım. Orası bir ormandı. Arazinin içine herhangi bir şey yapılmamalıydı. Oralar hep ormanlık alandı. O ağaçların hepsi 50 yaşın üzerinde. Terk ettikleri yeşil alana bilinçli olarak zarar veriyorlar. Çamlıca’nın ortasında ismini çam ağacından alan bir bölgeden söz ediyoruz. Bir yapı stoğu için çam ağaçları katledilmiştir” diye konuştu.