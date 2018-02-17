Kısıklı Meydanı, "Kısıklı Milli İrade Meydanı" oldu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar\'ın Kısıklı Mahallesi\'nde bulunan Kısıklı Meydanı\'nın isminin, \"Kısıklı Milli İrade Meydanı\" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Uysal, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, \"15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı kahramanca mücadele veren halkımızın şanlı direniş noktası ve Anadolu Yakası\'nın demokrasi nöbetlerindeki merkezi olan Kısıklı Meydanı\'nın ismi, Belediye Meclisimizin aldığı kararla \'Kısıklı Milli İrade Meydanı\' oldu\" ifadelerini kullandı.