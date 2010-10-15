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Ekonomi

KİŞİ BAŞINA YILDA 12 KİLO KIRMIZI ET ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 15:05

-KİŞİ BAŞINA YILDA 12 KİLO KIRMIZI ET ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Türkiye Kamu-Sen'in yaptığı araştırmaya göre, kişi başına yıllık kırmızı et tüketimi Avusturalya'da 142 kilo, ABD'de 125 kilo, Almanya'da 82 kilo, İngiltere'de 80 kilo iken bu miktar Türkiye'de 12 kilogram.   Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, konfederasyonun Araştırma ve Geliştirme Merkezince ''Dünyada ve Türkiye'de Kırmızı Et ve Memurlar Raporu'' hazırlandı. Rapora göre, İngiltere'de öğretmenler 401 kilo et alabilirken, Avusturalya'da 432 kilo, Almanya'da 827 kilo, ABD'de 615 kilo et alabiliyor. Türkiye'de ise ortalama 753 avro maaş alan bir öğretmen 58 kilo et alabiliyor. İngiltere'de 4 bin 188, Avusturalya'da 4 bin 882, Almanya'da 5 bin 77, ABD'de 5 bin 69 Avro maaş alan bir mühendis, Türkiye'de ise bin 114 Avro maaş alıyor ve diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre 5-10 kat daha az kırmızı et satın alabiliyor. Raporda kişi başına yıllık et tüketiminin Avusturalya'da 142 kilo, ABD'de 125 kilo, Almanya'da 82 kilo, İngiltere'de 80 kilo iken Türkiye'de 12 kilo olduğu ifade edildi.  Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, et fiyatlarının bu denli yükselmesinin en önemli nedenlerinden birisinin Türkiye'deki tarım ve hayvancılık politikalarındaki çarpıklık olduğunu ifade etti.

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