"Kişi başına milli gelir 13 bin doların üzerine çıkacak, orta vadede 5 önceliğimiz var"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Buna göre, yıllık büyüme 2020 yılına kadar yüzde 5.5 olarak hedefleniyor. Şimşek, kişi başına milli gelirin 13 bin doların üzerine çıkacağını belirterek, “Hedef üst gelir grubuna yükselmek” dedi. Şimşek OVP'de 5 öncelikleri olduğunu söyledi.

2018-2020 yıllarına ilişkin OVP açıklandı. OVP’de hedef, kişi başına 13 bin dolar milli gelir olarak belirlendi. İşsizliği tek haneye indirmeyi öngören OVP kamuda taşıt tasarrufu, hizmet binası yapımının kısıtlanması, atıl binaların kiralanması gibi bir dizi düzenlemeyi de beraberinde getiriyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte 2018-2020 yıllarına ilişkin OVP’yi açıkladı.

Yeni OVP ile yüzde 5.5 düzeyinde sürdürülebilir büyüme hedeflediklerini belirten Şimşek, enflasyonun yüzde 5 seviyesine gerilemesini hedeflediklerini kaydetti.

Şimşek, “2019 itibarıyla işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesini ve 2020 yılında yüzde 9.6 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Hedef üst gelir grubu

OVP sonunda, kişi başı milli gelirimizin 13 bin doları aşacağını tahmin ediyoruz. Bu seviye, bugün itibarıyla Dünya Bankası tanımına göre, üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik değerin üzerindedir” dedi.

Beş öncelik...

OVP’de 5 politika alanını önceliklendirdiklerini belirten Mehmet Şimşek, bunları “makroekonomik istikrarın sürdürülmesi, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması” diye sıraladı.

Dolar fırladı borsa düşüşte

Dolar/TL Kuzey Irak’taki gelişmeler ve FED’in aralıkta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle 3.58’i aşarken, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın çeşitli vergilerde artış yapılacağını açıklamasının ardından borsa sert düştü. Kurumlar vergisi artırılan bankacılık hisselerindeki kayıplar yüzde 4’ü aşarken, borsa yüzde 2.50’nin üzerinde düştü. Dün Sabah 3.5454 seviyesinde olan dolar/TL 12 Temmuz’dan beri en yüksek olan 3.5857’ye kadar yükseldi.



TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, Reuters’a, “Bütçedeki kötüleşmenin faizler üzerindeki negatif etkisini gören hükümet yeni bir modele geçtiğini ve bunun da maliye politikası ile yapılacağını gösterdi. Bu vergiler beklentiler dahilinde değildi. Bu yeni maliye politikası üzerinden sürdürülecek büyüme modelini hisse senedi negatif görürken, faizlere ise uzun vadede yukarı etki yapabileceğini düşünüyoruz” yorumunu yaptı.