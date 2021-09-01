Kişi başına gelir yeniden 9 bin doların üzerine çıktı

Türkiye ekonomisinin 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklayan TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri kişi başına milli geliri de değiştirdi.

Dünya’nın haberine göre birinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin büyüklüğü TL bazında cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon lira oldu, dolar bazında ise ekonominin büyüklüğü 765 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.

Gayri safi yurtiçi hasılanın ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 188 milyar 566 milyon dolar gerçekleşti. Kişi başı milli gelir ise ikinci çeyrek itibariyle hesaplandığında 9 bin 150 dolara yükseldi.

Kişi başına gelir 2020 yılı genelinde 8 bi 597 dolara gerilemişti.