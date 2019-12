Kişi başına en çok travestide Türkiye ikinciymiş!

Brezilya'dan sonra, dünyanın kişi başına en çok travestisinin Türkiye'de olduğu, Türkiye'de her yıl yüzlerce travestinin gözaltına alındığı, dövüldüğü öne sürüldü



The Economist dergisi, “Travestiler, Türkiye’nin hoşgörü sınırlarını sınıyor” ifadesinin kullandığı haberinde bir grup dindar kadının da, travestilere uygulanan ayrımcılıkla mücadele ettiğine dikkat çekerek, “Hükümet o kadar liberal değil” görüşüne yer verdi.



'Kürdüm, travestiyim ve feministim'



The Economist dergisi, son sayısında “Travestiler, Türkiye’nin hoşgörüsünün sınırlarını sınıyor” ifadesinin kullandığı haberinde Esmeray adlı travestinin İstanbul’daki bir gösterisi sırasında travestilerin maruz kaldığı şiddete vurgu yaparken sarfettiği “Ben bir Kürdüm, bir travestiyim ve bir feministim, yani en çok ben eziliyorum” yönündeki sözlerini aktardı.



İnsan hakları gruplarının, “Her yıl yüzlerce travestinin gözaltına alındığını, dövüldüğünü, işkenceye maruz kaldığını veya cinsel tacize uğradığını, çok sayıda travestinin de fuhuşa sürüklendiğini” söylediklerini kaydeden dergi, “Brezilya hariç, dünyanın en çok kişi başına travestisinin Türkiye’de olduğu söyleniyor” dedi.



Osmanlı dönemine atıf



Bu ilginin yeni olmadığı belirtilen haberde Osmanlı döneminde de kadın kıyafeti giyen genç erkeklerin sultan için dans ettiğini kaydetti.



İngiliz dergisi, Türkiye’nin eşcinsel ilişkilerin yasak olmadığını ancak ABD gibi orduda eşcinsel ve travestilerin yasaklandığını ancak travestilerin zorunlu askerlikten muaf olabilmeleri için “cinsel yönelişlerini kanıtlamaları gerektiğini”, bu bağlamda 'küçük düşürücü' testlerin uygulanabildiği iddiasına da yer verdi.



Türkiye’deki uygulamaların Avrupa Birliği’nin eleştirilerine neden olduğuna işaret eden dergi, ancak AB reformlarından cesaret alan eşcinsellerin seslerini yükseltmeye başladığı, geçtiğimiz Haziran ayında da İstanbul’un, ülkenin en büyük “eşcinsel onur yürüyüşü”ne sahne olduğuna dikkat çekti.



Dindar kadınlar da mücadelede



The Economist, bazı dindar kadınların da travestilere yönelik ayrımcılıkla mücadele ettiğini belirtirken de “Bu ittifak, pek rastlanmayan, Türkiye'deki İslam ve demokrasi karışımının sadece bir örneği” ifadesi kullandı.



Haberde şöyle devam edildi: Hükümet o kadar liberal değil. İçişleri Bakanlığı’nın da, ahlaksızlık tohumları ektiği gerekçesiyle eşcinsel hakları savuncusu Lambda’yı dağıtma çabalarının arkasında olduğu söyleniyor. İstanbul’daki bir mahkeme, Lambda aleyhinde karar verdi. Şimdi karar temyiz edildi. Ve Esmeray, Haziran 2007’de eve giderken kendisine yumruk attığı, tekme attığı öne sürülen iki polise karşı mücadele veriyor. Polisler, onu yaralamak suçundan gelecek Mart ayında mahkemenin önüne çıkacak. O da, ‘Adalet yavaş da olsa yerine bulacak’ diyor.