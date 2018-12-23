Kişi başı balık tüketimi yıllık 7.6 kilogram

Kocaman Balıkçılık'ın "Türkiye'nin Balık Tüketim Haritası" başlıklı araştırmasına göre, ülkede kişi başına yıllık tüketilen balık miktarı 7,6 kilogram oldu.

Kişi başı yıllık en çok balık tüketimi 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşirken, bu rakam Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1 kilogramın altına kadar iniyor. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise yıllık kişi başı tüketilen balık miktarı 16 kilogram.

Fiyatının daha uygun olmasından dolayı Türkiye'de en çok hamsi tüketilirken, onu sardalya ve istavrit takip ediyor. Avlanma sezonunda palamut da çok rağbet görüyor. İşlenmiş/dondurulmuş balıkta ise bu yıl en çok "yerli somon" olarak bilinen Karadeniz alası, palamut, hamsi ve sardalya tercih edildi.

İstanbul'da lüfer, İzmir'de kupes

Türkiye'de en çok kısa ömürlü küçük balıklar olan hamsi, sardalya ve istavrit tercih edilirken, İstanbul'da lüfer, mezgit ve palamut gibi bölgesel türler tüketiliyor. Yöreye özgü olan kupes ve tirsi ise en çok İzmir'de tercih ediliyor.

Ulusal market kanalında işlenmiş balığın neredeyse yarısına denk gelen yüzde 48'lik kısım İstanbullular tarafından tüketiliyor. Bu işlenmiş balıklar arasında palamut, Karadeniz alası, hamsi ve sardalya başı çekiyor. İşlenmiş balık İstanbul'dan sonra yüzde 38 ile en çok Muğla'da, yüzde 7 ile Antalya'da tercih ediliyor. Bu illerin tercihi ise Karadeniz alası, palamut ve hamsi şeklinde sıralanmakta.

Balık dışında en çok karides tüketiliyor

Balık dışındaki karides, ahtapot ve kalamar gibi işlenmiş deniz ürünleri tüketimi de son yıllarda artışta. Ulusal market kanalları vasıtasıyla artan tüketimin 3'te biri İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'u yüzde 10 ile İzmir, Antalya ve Muğla takip ederken, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Adana da balık dışındaki işlenmiş deniz ürünlerinin yoğun tüketildiği iller arasında.

İşlenmiş diğer su/deniz ürünleri tüketimini ürün bazında değerlendirildiğinde, en çok karides tüketiliyor. Toplam tüketimin yarıdan fazlasını karides alırken, onu kalamar, midye eti, deniz ürünleri salatası, jumbo karides ve torik lakerda takip ediyor.