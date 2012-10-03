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Politika

Kışanak: Yeni bir Oslo kesinlikle olmalı, destekleriz

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak grup toplantısında Kürt sorunun çözümü için hükümete çağrı yaptı

03 Ekim 2012 16:19

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Kürt sorununun çözümü için müzakerenin tek yol olduğunu belirterek, “Müzakere için sürecin başlaması gerekir. Bundan başka çözüm yolu yok. Yeni bir Oslo kesinlikle olmalı” dedi.

Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Kışanak, “akan kanın bir an önce durdurulmasının; Kürt sorununun çözüme kavuşturulması için diyalog ve müzakere sürecinin zaman kaybetmeden başlatılmasının; yeni anayasanın toplumsal uzlaşma metni olarak hazırlanmasının; demokratikleşme metinlerinin hızla ele alınmasının’’ yeni yasama döneminin en acil gündemleri olduğunu söyledi.

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