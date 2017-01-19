"Kışanak ve Türk'ün de sanık olduğu KCK iddianamesini hazırlayan savcı FETÖ'den ihraç edilmiş"

DTK eş başkanları Hatip Dicle ve Leyla Güven, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ile tutuklu belediye eş başkanları Fırat Anlı, Gültan Kışanak ve Ahmet Türk’ün de sanıkları arasında olduğu, 154 sanıklı KCK davasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada başka bir davadan tutuklu olan sanık Veysi Akar, "Bu dosyasının siyasi yanı hukuki yanından daha ağır basıyor. Bu davanın iddianamesini hazırlayan savcı İsmail Aksoy ‘FETÖ/PDY’ soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edilmiş. Şike, Ergenekon ve Balyoz davaları bu nedenlerle düşürüldü. Bir taraftan cemaat üyelerinin yaptıklarını yok sayacaksın diğer taraftan da bu davanın yargılamasını devam ettireceksin" savunmasını yaptı.

Davanın dünkü oturumu nedeniyle Diyarbakır Adliyesi çevresinde çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliyeye girmek isteyenler, turnikelerde kuyruklar oluşturdu ve 2 ayrı x-ray cihazında aranıp, içeri alındı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, duruşmada başka bir davadan tutuklu olan sanık Veysi Akar ve avukatı hazır bulundu. Davaya ilişkin daha önce yaptığı savunmaların savcı tarafından dikkate alınmadığını dile getiren sanık Akar, "suç delili olarak gösterilen telefon görüşmelerinin çarpıtılarak ve cımbızlanarak farklı bir şekilde yansıtıldığını" söyledi. Söz konusu telefon konuşmalarından birinde, kapatılan geçen 'Demokratik Toplum Partisi (DTP) Sur İlçe Örgütü' cümlesindeki örgüt kelimesinin, iddianamede çarpıtıldığını ve "KCK Örgütü" olarak yansıtıldığına dikkat çeken Akar, "Bu dosyasının siyasi yanı hukuki yanından daha ağır basıyor. Bu davanın iddianamesini hazırlayan savcı İsmail Aksoy ‘FETÖ/PDY’ soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edilmiş. Şike, Ergenekon ve Balyoz davaları bu nedenlerle düşürüldü. Bir taraftan cemaat üyelerinin yaptıklarını yok sayacaksın diğer taraftan da bu davanın yargılamasını devam ettireceksin. Bu durum hukuki bir mantık ile izah edilemez. Bu çifte standardın açıklanmasını bekliyoruz. Beraatımızı istiyoruz” dedi.