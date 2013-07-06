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Kışanak ve Türk Kandil'e Öcalan'ın mektubu olmadan gitti

Gültan Kışanak ve Ahmet Türk, Kandil'e verilmek üzere götürecekleri Abdullah Öcalan'ın mektubunun BDP'ye teslim edilmemesi yüzünden PKK yöneticileriyle görüştükten sonra Erbil'e geri döndüler

06 Temmuz 2013 00:36

Irak'ın Erbil kentine dün giden BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ile İdris Baluken'in  Kandil'e verilmek üzere götürecekleri Abdullah Öcalan'ın mektubunun BDP'ye teslim edilmemesi üzerine, Kandil Dağı'nda PKK yöneticileriyle görüştükten sonra Erbil'e geri döndüler.

DHA'nın haberine göre, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yazdığı, BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken tarafından, Kandil'e iletilmek üzere BDP'ye verilecek mektubun teslim edilmemesi nedeniyle, Erbil'de bulunan Ahmet Türk ve Gültan Kışanak, Kandil Dağı'na mektupsuz çıktılar. Kandil Dağı'nda, PKK yöneticisi Murat Karayılan ve örgüt yöneticileriyle görüşen Türk ve Kışanak, çözüm süreci, Lice olayı ve hükümetle yapılan görüşmenin detaylarını anlattılar. Heyet, görüşme sonrası Kandil'den ayrılarak Erbil'e döndü.

DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, çözüm sürecini ve gündemdeki konuları değerlendirdikleri verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Türk ve Kışanak, Türkiye 'ye dönecek.

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