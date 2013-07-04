Gültan Kışanak ve Ahmet Türk Erbil'de

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak ile Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, incelemelerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde karayolu ile Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Erbil'e gitti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberinde Kışanak ve Türk'ün burada temaslarda bulunacakları ve yarın heyete BDP'nin Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ile İdris Baluken'in de katılacağı bilgisine yer verildi.

Heyetin, çözüm süreci kapsamında Kandil'e gideceği ve PKK yöneticileri ile çözüm süreci ve İmralı'da yapılan son görüşmeler ile BDP Grup Başkan Vekillerinin 3 bakanla yaptığı görüşmeleri değerlendirecekleri belirtildi. Görüşmede BDP ile Hükümet arasında çözüm süreci kapsamında sıkıntıya yol açan Lice'de yaşanan olayın da değerlendirileceği ve Kandil görüşmesinden sonra BDP-DTK heyetinin Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

Heyet, hükümet ile yapılan görüşmeyi anlatacak

Erbil'de yarın BDP Grup Başkanvekillerinin de katılması ile Kandil dağına çıkacak olan heyetin özellikle 2 Temmuz'da BDP'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yıldız ile yapılan görüşmenin detaylarını PKK yöneticilerine anlatacakları belirtildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde karakol inşaatını protesto eden gruba müdahale sonucu çıkan ve 1 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı olaylardan sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Pervin Buldan ve İdris Baluken’le biraraya gelmişti. BDP’liler görüşmede, benzeri olayların yaşanmaması için yaz tatilinde iki parti arasında bir komisyon oluşturulmasını istemişti.