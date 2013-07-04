T24 LogoT24 Logo
Politika

Gültan Kışanak ve Ahmet Türk Erbil'de

Kandil'de gerçekleştirilecek temaslarda, çözüm süreci ve İmralı'da yapılan son görüşmeler ile BDP Grup Başkan Vekillerinin üç bakanla yaptığı görüşmeler değerlendirilecek

04 Temmuz 2013 21:25

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak ile Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, incelemelerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde karayolu ile Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Erbil'e gitti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberinde Kışanak ve Türk'ün burada temaslarda bulunacakları ve yarın heyete BDP'nin Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ile İdris Baluken'in de katılacağı bilgisine yer verildi.

Heyetin, çözüm süreci kapsamında Kandil'e gideceği ve PKK yöneticileri ile çözüm süreci ve İmralı'da yapılan son görüşmeler ile BDP Grup Başkan Vekillerinin 3 bakanla yaptığı görüşmeleri değerlendirecekleri belirtildi. Görüşmede BDP ile Hükümet arasında çözüm süreci kapsamında sıkıntıya yol açan Lice'de yaşanan olayın da değerlendirileceği ve Kandil görüşmesinden sonra BDP-DTK heyetinin Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

 

Heyet, hükümet ile yapılan görüşmeyi anlatacak

 

Erbil'de yarın BDP Grup Başkanvekillerinin de katılması ile Kandil dağına çıkacak olan heyetin özellikle 2 Temmuz'da BDP'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yıldız ile yapılan görüşmenin detaylarını PKK yöneticilerine anlatacakları belirtildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde karakol inşaatını protesto eden gruba müdahale sonucu çıkan ve 1 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı olaylardan sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Pervin Buldan ve İdris Baluken’le biraraya gelmişti. BDP’liler görüşmede, benzeri olayların yaşanmaması için yaz tatilinde iki parti arasında bir komisyon oluşturulmasını istemişti.

ETİKETLER

bdpdtkpkkerbilahmet türkgültan kışanakçözüm süreciöcalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24