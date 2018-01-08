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Kışanak ve Tuncel'in yargılanmasına devam edildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mart'a erteledi

08 Ocak 2018 20:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mart\'a erteledi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılının Ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak hakkında 240, Kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel için de 145 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. \'Terör örgütü kurma ve yönetme\', \'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak\' ve \'örgüt propagandası yapmak\' suçlarından haklarında dava açılan Kışanak ve Tuncel\'in güvenlik gerekçesiyle Malatya\'da yargılandığı davanın 6\'ncı duruşması görüldü.
Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya HDP Diyarbakır Milletvekili Felek Nas Uca, parti üyeleri ve avukatlar katıldı. Tutuklu yargılanan Tuncel ve Kışanak, duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarının taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel\'in tutukluluk hallerinin devamına karar verip, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasını isteyerek, duruşmayı 2 Mart gününe erteledi.

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