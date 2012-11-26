Kışanak: Uyarıyoruz, Türkiye Suriye politikasını değiştirmeli

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Türkiye'nin Suriye politikasının yanlış olduğunu savunarak, ''Çok tehlikeli bir politikadır. Uyarıyoruz kendilerini, bu politikadan derhal vazgeçmeleri lazım'' dedi.

Mardin-Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konu haline geldiğini, Türkiye'nin sadece moral, politik ve diplomatik destekle sınırlı kalmayan bir tutum içerisine girdiğini öne sürdü.

Suriye'de Esad güçlerine karşı mücadele eden çok çeşitli silahlı gruplarla doğrudan temas kuran bir politika izlendiğini dile getiren Kışanak, şöyle konuştu: ''Hatay ilimizde çok ciddi derecede sıkıntı yaşadık. Suriye tarafından savaşan güçlerin Hatay'a geldiği, oralarda lojistik destek ve eğitim aldığı ve gece Suriye'ye döndüğü bir süreç yaşandı. Bunun ciddi sıkıntıları oldu. Arkasından bu adım adım doğuya ilerlemeye başladı. Ceylanpınar-Kızıltepe'de ve beldelerinde böyle bir politika izliyor Türkiye. Son 15 gündür Ceylanpınar'dan çok açık bir şekilde Türkiye'nin bilgisi dahilinde, gözetiminde ve hatta korumasında silahlı militanlar Ceylanpınar'dan karşıya geçiyor. Orada birtakım çatışmalar yaşanıyor. Bu, ciddi bir sorundur, çok ciddi bir problemdir.''

Kışanak, bölgenin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı bir coğrafya olduğunu, herkesin hakkını gözeten, kendi özgürlüğünü yaşamasına imkan tanıyan bir politika izlenmesi gerektiğini söyledi.

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Kızıltepe'nin Şenyurt beldesinin boşaltılması hakkındaki görüşleri sorulan Kışanak, çok ciddi olan bu duruma karşı bir kamuoyu oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Suriye'de demokratik bir rejimin inşa edilmesi, bu rejim içerisinde herkesin hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi gerektiğini dile getiren Kışanak, şunları kaydetti: ''Suriye çok kimlikli, kültürlü, inançlı bir ülkedir. Bunu koruyan, bu özgürlükleri teminat altına alan bir siyasi geleceği inşa etmek için herkes çalışmalı. Suriye sınırına yakın olan beldelerimizde, köylerimizde hiçbirinde yaşam riski yoktur. 8 Kasım'a kadar bile Ceylanpınar'da hiçbir sorun yaşanmadı. Ta ki 8 Kasım gecesi çeteler Ceylanpınar'dan karşı tarafa Serekani'ye geçirildi, orada bir çatışma yaratıldı ve o gün bugündür orada bir çatışma var. Demek ki güvenlik sorunu Türkiye'nin politikasından kaynaklanıyor. Türkiye bu politikasından vazgeçecek. Halkların kardeşçe, yan yana, özgür hukuk içerisinde yaşamasına teşvik eden bir siyaset izleyecek.''