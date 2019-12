-KIŞANAK: LİBYA'YA OPERASYON DURDURULMALI DİYARBAKIR (A.A) - 20.03.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Libya'da özgürlük isteyen halkın taleplerine karşı hem diktatörler hem de uluslararası güç odakları bomba yağdırıyor'' dedi. Kışanak, BDP Diyarbakır İl Başkanlığınca, Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde, Libya'da uluslararası koalisyon güçlerinin hava operasyonları başlattığını anımsatarak, bu operasyonun acilen durdurulması gerektiğini söyledi. Libya'da halkın iradesinin esas alınmasını istediklerini bildiren Kışanak, ''Libya'da özgürlük isteyen halkın taleplerine karşı hem diktatörler hem de uluslararası güç odakları bomba yağdırıyor. Her ikisini de nefretle kınıyoruz. Biz, bir an önce hem uluslararası güçlerin operasyonu durdurmasını hem de Kaddafi'nin istifa ederek, iktidarı halka teslim etmesini istiyoruz'' dedi. Nevruz haftasında barış taleplerine operasyonla yanıt verildiğini savunan Kışanak, şöyle konuştu: ''6 gerilla yaşamını yitirdi. Bu 6 Kürt genci neden katledildi? Sayın Başbakan'a sesleniyoruz. Bu operasyonları artık durdurun. Artık gençlerin üzerine tankları, topları göndermeyin. Görüyorsun işte Kürt halkı burada özgürlük istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor. Bu meydanın sesine kulak ver. Artık yeter, yeter, yeter... Biz o 6 gerillayı buradan saygıyla anıyoruz. Onları da Nevruz şehitlerinin kervanında sayıyoruz. Onların fedakarlığı, onların yiğitliği, bu ülkeye mutlaka bir gün barışı getirecektir. Saygıyla onları anıyoruz. Kürt halkı barışın yolunu gösteriyor. Çözüm önerisini her gün meydanlarda haykırıyor. Sayın Öcalan'da yol haritasıyla çözüme katkı sunmak istiyor. 2011 yılı Nevruz meydanlarından başlayarak çözüm yılı olacaktır. Biz kendimize, halkımıza güveniyoruz, halkımızın direniş ruhuna özgürlük sevdasına inanıyoruz. Demokratik özerklik, Türkiye'nin de kurtuluşudur. Demokratik Cumhuriyet ancak demokratik özerklikle ve demokrat özerk Kürdistan ile mümkündür.'' Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar BDP İl Başkanlığı'nca Koşuyolu Parkında kurulan çadıra gitmek için yürüyüşe geçti.