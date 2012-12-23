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Politika

Kışanak: Kürtler çözüme hazır

Ülkede demokrasi olmadığını, insanların iradesine saygı gösterilmediğini savunan Kışanak, insanların yönetime katılmasının engellendiğini iddia etti

23 Aralık 2012 22:46

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "Gelin hep beraber el ele verelim, demokratik bir Türkiye inşa edelim. Bu Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım. Kürt sorununu da çözelim" dedi.

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, partisinin Konya 'da bir dinlenme tesisinde düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin, Kürdüyle Türküyle Lazıyla Arabıyla herkesin hayatını doğrudan etkileyen büyük bir sorunu olduğunu söyledi.

Ülkede demokrasi olmadığını, insanların iradesine saygı gösterilmediğini savunan Kışanak, insanların yönetime katılmasının engellendiğini iddia etti.

Orta Anadolu 'da yaşayan Kürtlerin, Kürt sorununu çarpıcı şekilde tüm Türkiye'ye gösterdiğini savunan BDP Genel Başkan Yardımcısı Kışanak, şunları kaydetti: “Kürt sorunu bir halkın varlık sorunudur. Kürt sorunu bir halkın kimlik sorunudur, diline ve kültürüne saygı gösterilmemesi sorunudur. Kürtlerin yönetime katılma haklarını gasbeden bir demokrasi sorunudur. Ancak sizler Orta Anadolu'da yaşayan Kürtler olarak şunu gösterdiniz ki: inkar da olsa asimilasyon politikaları da olsa baskı da zulüm de olsa bir halkı hiç kimse kimliğinden ve kültüründen koparamaz. Hoşgörünün, barışın, kapsayıcılığın, felsefesini, taşıyıcılığını yapan Mevlana'nın, büyük düşünürün, memleketinden tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Gelin hep beraber el ele verelim, demokratik bir Türkiye inşa edelim. Bu Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım. Kürt sorununu da çözelim. Alevilerin inanç sorununu da çözelim, başörtülü kadınların sorununu da çözelim.”

Kışanak, çözümün iki tarafı olduğunu ve Kürtlerin çözüme hazır olduğunu ifade etti.

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