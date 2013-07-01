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Kışanak: Hükümet ne istediğine karar versin

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, Diyarbakır'daki yürüyüşte yaşanan polis müdahalesi hakkında konuştu

01 Temmuz 2013 09:18

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Diyarbakır'daki 'Hükümet Adım At' yürüyüşüne yapılan polis müdahalesini eleştirerek hükümete çağrı yaptı.

BDP İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan Kışanak, yürüyüş haklarının engellediğini ifade ederek  "Hükümet şuna karar versin; çözüm mü, barış mı, demokratik siyaset mi istiyor, yoksa savaş, çatışma, faşizm mi istiyor buna karar versin. Biz, buna göre kararımızı verip, yolumuza devam edelim" dedi.

Yapılan yürüşün barış sürecini ilerletmek ve süreç için yapılması gerekenleri ifade etmek olduğunu söyleyen Kışanak, sözlerine şöyle devam etti:
"En demokratik, en meşru haklarımızı kullanamayacaksak, barışı nasıl getireceğiz. Ben, yapılan bu şiddetli saldırıyı, bu faşizan saldırıyı kınıyorum.

Bu saldırıyı yapanlar şunu çok iyi bilsinler ki barışa suikast yapıyorlar. Bu saldırıyı yapanlar bunu iyi bilsinler ki çözümün önünde engeldirler. Bu saldırıyı yapanlar bunu çok iyi bilsin ki biz, 'bu ülkede gençler ölmesin, sorunlarımız demokrasi içerisinde, demokratik siyaset içerisinde çözülsün' derken, onlar çatışmadan yana tavır alıyorlar. Çatışmadan, ölümden, savaştan yana tutum alanlar bu halkın vicdanında mahkum olmuştur.
Bu saldırıların hükümetten bağımsız olduğuna inanmıyoruz. AKP hükümetinin tutumu bu saldırıları teşvik eden bir tutumdur. Kimse yerel yöneticilere, polise ihale ederek bu işten kurtulamaz."

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