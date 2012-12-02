Kışanak: Halkın gönlünde yerimiz yoksa o koltukların bizim için hiçbir anlamı yok

BDD'li 9 milletvekili ile Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Gültan Kışanak, gündemlerinde dokunulmazlık konusunun bulunmadığını söyledi.

BDP'li milletvekillerinin Şemdinli'nin Güzelkaya Mezrası yakınlarında bir grup PKK'lı ile kucaklaşmasının ardından vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekezler Meclis'e gönderildi.

Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen vekiller arasında yer alan BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak, katıldığı BDP İskenderun İlçe Örgütü'nün olağan genel kurulunda dokunulmazlık tartışmalarıyla ilgili, şunları söyledi: "Biz milletvekili olmadan da mücadele ederek halkımızla bugünlere geldik. Milletvekilliği, dokunulmazlık, bunlar bize fazladan verilmiş payeler değildir. Bu halkın gönlünde yerimiz varsa, o bize yeter. Halkın gönlünde yerimiz yoksa o koltukların bizim için hiçbir anlamı yok. Onlar düşünsünler, tartışsınlar, konuşsunlar, akıl yürütsünler, kafalarını akıllarını önlerine koyup düşünsünler. Çünkü bu halka karşı hesap verecek olan onlardır. Bu kararda ne çıkar umuyorlar, çıkıp bu halka bunun hesabını nasıl verecekler, bunu düşünmesi gereken hükümettir. Bu lafı ortaya atan Başbakanın kendisidir"

Gültan Kışanak, kültürel kimliklerin açıkça tanımlanarak güvence altına alınmasına CHP'nin karşı çıktığını söyledi. Kışanak "Herkes Anayasal vatandaşlık tanımı üzerinde uzlaşmışken, CHP bir ay boyunca vatandaşlık tanımıyla ilgili önerisini sunamadı. Bir ay sonra 'Herkes Türk'tür' diye tanımı komisyonun önüne koydu. Bu nedenle de CHP’nin politikasını açıkça teşhir etmek, mücadele etmek lazım" dedi.

Anayasadaki mevcut 'laiklik' tanımında CHP’nin ısrar ettiğini anlatan Kışanak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zaten var olan bu laiklik olsaydı, bu ülkede Aleviler bu kadar eziyet görür müydü, bu kadar zulüm görür müydü, Çorum, Maraş, Sivas katliamları yaşanır mıydı? Bu gerçek anlamda laiklik olsaydı, bu ülkede demokrat müslümanlar, başını örtmek isteyen kızlarımız bu kadar zulüm görür müydü? Ortada gerçek anlamda laiklik yok. Çünkü CHP mevcut statükonun devam etmesini istiyor. 'Aleviler benim arka bahçem olsun' istiyor. AKP de halkımızın inançlarını sömürerek, inançları kendisinin politikası için malzeme yapmak istiyor."