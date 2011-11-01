-Kışanak: Gerekli değerlendirmeyi yaparız BMM (A.A) - 01.11.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Eğer Uzlaşma Komisyonunda kalmamızı anlamsızlaştıracak bir tutumla karşılaşırsak, parti yetkili organları gerekli değerlendirmeyi yapar'' dedi. Kışanak, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Van depreminin yaralarını sarmak için tüm ülkenin seferber olduğunu ifade etti. Yaşanan bu depremin siyasi iktidar tarafından ''istismar edildiğini ve polemik konusu yapılmaya çalışıldığını'' savunan Kışanak, ''Biz bu polemiğe girmedik, girmeyiz. Böylesi bir günde bu insanlık adına büyük bir ayıp'' dedi. Kışanak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grupta toplantısında ''bu acıdan kendisine rant edinme çabası ve hırçınlığıyla konuştuğunu'' ileri süren Kışanak, Van depreminin ardından BDP'li belediyelerin yaptığı çalışmaları anlattı. Kışanak, ''Birileri gibi 15 dakika şov yapıp Van'dan uzaklaşmadık. İnsanların acılarını paylaştık'' diye konuştu. Depremden sonra ilk olarak kurtarma ekibi ve çadırın iki temel ihtiyaç olarak ortaya çıktığını belirten Kışanak, bunların sağlanmasında sıkıntı yaşandığını söyledi. Bu konuda tüm yetkinin devlette olduğunu ifade eden Kışanak, ''Destekleyelim, yetkileri yerel yönetimlere devretsinler sonra da hesabını sorsunlar'' dedi. -KCK operasyonları- KCK operasyonlarını devam ettiğini belirten Gültan Kışınak, ''Yapılanlar siyasi darbe, soykırım, demokratik siyaseti rafa kaldırma çabalarıdır'' dedi. Kışanak, AK Parti'nin sandıkta alamadığı oyu cezaevi tehdidiyle almaya çalıştığını öne sürerek, ''Ancak hiç bir halk kendisine zulmedene boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir'' diye konuştu. KCK operasyonu kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın üzerinde bulunduğu belirtilen genelgenin, siyasi süreçle ilgili BDP Genel Merkezi tarafından yayınlandığını ifade eden Kışanak, bunun ''KCK'nın BDP'ye genelgesi'' diye yansıtıldığını ileri sürdü. Kışanak, ''(Devlet gibi numara vermişler) diye bir de utanmadan haber yapıyorlar. Kara propagandayla, pervasız, haddini bilmez, aşağılık yalanlarla karşı karşıyayız'' dedi. Kendilerini ve halkı aydınlatmak için 12 ilde parti okulu kurduklarını ve bu faaliyetlerin bundan sonra da devam edeceğini kaydeden Kışanak, şunları söyledi: ''Polisiye senaryolarla BDP'nin kapısına kilit vurup herkesi AKP'li mi yapmak istiyorsunuz? Şimdiye kadar öldürerek yapamadığınızı tutuklayarak mı yapmak istiyorsunuz? 1990'lı yıllarda bunu yapanlar nasıl tasfiye olduysa bugün AKP'nin dayattığı zulmün sonucunda da bu olacaktır.'' Kışanak, 2012 bütçesinde Milli Savunma, Jandarma ve emniyete ayrılan payın Sağlık Bakanlığı bütçesinin üç katı olduğunu ifade ederek, eleştiride bulundu. -soru- Toplantının ardından gazetecilerin, Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 23 kişinin tutuklanmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kışanak, şunları söyledi: ''Bunlar, demokratik tutum ve yaklaşımı olan herkese gözdağı vermek ve susturmak için üzere organize edilmiş operasyonlardır. Sayın Ersanlı, 40 yılını bilime adamış, insan hakları, kadın hakları savunucu olarak bu kimlikleriyle tanınmış bir arkadaşımız. Tutuklanmaya neyi gerekçe yapabilirler? Bir tek şeyi; o da doğru yerde durmasını. Bu ülkede doğru yerde duranlara, demokrasiyi, barışı, çözümü savunanlara yaşam hakkı tanımak istemiyorlar. Zarakolu'nun ülkenin dört bir yanında savunduğu görüşleri gelip bizim siyaset okulumuzda da savunmuşsa bunun suç sayılmasının mantığı nedir? Bu ülkede 'demokratları, Kürtleri susturmak istiyoruz' diyen, çığırından çıkmış bir zihniyetle karşı karşıyayız.''