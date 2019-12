Kışanak: Bu olay terör değil, hak isteyenlerle vermeyenlerin savaşı

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Milletimiz suçlunun adını koyamayan, terörü mahkum edemeyen, bu menfur cinayetleri işleyenleri lanetleyemeyen bu zihniyeti asla unutmayacaktır" sözlerine yanıt BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak'tan geldi. Kışanak, partisinin bugün başlayan Diyarbakır İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yaşanan ve 24 askerin şehit olduğu çatışmanın "terör" değil, "hak isteyenlerle vermeyenler arasındaki bir savaş" olduğunu söyledi.





BDP Diyarbakır İl Örgütü 2. Olağanüstü Kongresi başladı.



Demirok Tesisleri'nde yapılan kongreye, BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, BDP'li ilçe belediye başkanları ve çok sayıda sivil toplum girişiminden temsilciler katıldı.



Fırat Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre; kongrede konuşan BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, "Zor günlerden geçiyoruz. Her gün canlarımızı toprağa verdiğimiz günlerden geçiyoruz. Birileri insanları esir almaya, onurumuzu esir almaya çalışıyor. Birileri bu halkı çaresizliğe itmeye çalışıyor. Her şeye inat ayakta olacağız, direneceğiz ve her tutuklanan arkadaşımızın yerine yüzlerce kişiyle geçeceğiz" dedi.



Kışanak, "'Birileri demokratik siyaset kapılarını kapatın gelin sisteme teslim olun' diyor. Bunu söyleyen AKP, Başbakan ve devlet aklıdır" diye konuştu. Yaşanan çatışmalara ve can kayıplarına dikkat çeken Kışanak, "Gençleri ölüme sürüyorlar" dedi.

'Bu olay terör değil, hak isteyenlerle vermeyenlerin savaşı'



Başbakan Erdoğan'ın partilerine yönelik eleştirilerine yanıt veren Kışanak, şöyle devam etti:



"Başbakan diyor ki bu olayı terör olarak ifa edin. Bizim adını koymamak gibi bir durumumuz yok. Yıllardır her yerde net bir biçimde ortaya koyuyoruz. Bir halkın temel hak ve özgürlüklerini elinden aldığınız için yaşanan bir savaştır. Bunu bize dayatmayın. Talepleri şiddetle bastırmak için savaş yaşanıyor. Savaş uçaklarının operasyona katıldığını söylüyorlar. Savaş uçaklarını kullandığınız bu savaşı nasıl 'terör' diye bize yutturursunuz. Bu savaşın ve kayıpların nedeni sizsiniz. Bu süreçten vazgeçmediğiniz sürece bu halk hak ve özgürlüklerinden vazgeçmeyecek. Hak isteyenler ile vermeyenlerin arasında yaşanan bir savaştır."

'Süreç kırılmaya yol açabilecek kadar kritik'



Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmemesine de değinen Kışanak, "Abdullah Öcalan, 11 yıldır tek kişilik hücrede tutulmasına rağmen, rehine muamelesi görmesine rağmen, barışçıl çözüm için yoğun emek harcıyor. Demokratik öneriler sunuldu. Ama bunu kabul etmeyen AKP hükümeti bu ülkeyi savaşa sürüklüyor. Bu süreç kırılmaya yol açabilecek kadar kritiktir. Savaş bir oyun değildir. Tüm zulme rağmen demokratik siyasette, barışta ısrar ediyoruz" şeklinde konuştu.