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Kışanak: Bizim hiçbir zaman bayrakla sorunumuz olmadı

BDP'nin Diyarbakır il kongresinde asılı olan Türk bayrağıyla ilgili konuşan Kışanak, bayrağın ortak değer olduğunu söyledi

28 Ocak 2013 12:00

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "Resmi toplantılarımızda Türk bayrağını her zaman asıyoruz. Bizim bayrakla hiçbir zaman sorunumuz olmamıştır" dedi.

BDP Diyarbakır İl örgütünün 2. Olağan Kongresinde Türk bayrağı ve BDP flaması yan yana asıldı.
Türk bayrağıyla hiçbir zaman sorunları olmadığını ve bayrağın ortak değerleri olduğunu söyleyen Kışanak, şöyle konuştu:

“Kongrelerimizde ve resmi toplantılarda bunu yapıyoruz. Arada bir asmadığımız olmuş mudur bilmiyorum. Ama bizim bayrakla hiçbir zaman sorunumuz olmamıştır. Bu ülkenin ortak değeridir. Aslında böyle bir sorun varmış gibi davrananlar Kürtleri bu ülkenin ortak değeri görmüyorlar. Sorun buradan kaynaklanıyordu.

Birkaç gün önce Meclis’te bir milletvekili çıkıp ‘Kürtlerle Türkler eşitlenemez’ dedi. Bu sorunun kaynağı bu zihniyettir. Bayrak bu ülkenin ortak değeridir. Bu konuda Kürtlerin de emeği vardır. Bu ülkenin önemli bir halkı olan ve eşit yurttaşlık temelinde hakları inkar edilmiş olan Kürtler kendilerini her zaman bu ülkenin bir parçası olarak gördüler. Gündemimizde böyle bir tartışma olmadı.

Türkiye biraz siyasi atmosfere göre simgelere anlam biçiyor. Şimdiki siyasi atmosfer herhalde böyle görmelerini gerektirdi. Başka bir siyasi atmosferde olsa başka şeyler ön plana çıkacaktı. Partimizin bu konuda politikaları net ve açıktır. Böyle bir kışkırtıcı politikaya gerek yok. Bu ülkede eşit yurttaşlık hakları temelinde mücadelesini yürüten Kürtler bayrağa karşı saygısız bir yaklaşım içerisinde olmadılar.”

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