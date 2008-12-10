''Kısalar Göz Önünde''

Alınan bilgiye göre, Festival, yurt içi ve yurt dışından geniş katılımı, farklı bölümleri, atölye çalışmaları ve söyleşileri ile sinemaseverlere keyifli bir 10 gün geçirme fırsatı sunacak.Bu yıl festivalin ulusal ve uluslararası bölümlerine toplam 394 film başvurdu. Değerlendirme sonucunda festivalin ulusal yarışmalı bölümüne 20 kurmaca ve 13 belgesel olmak üzere toplam 33 film alındı. Festivalin ''Yarışma Dışı'', ''Uluslararası'', ''Animasyon'', ''Kısadan Uzuna'' ve ''Özel Gösterim'' bölümlerine alınan 52 filmle birlikte toplam 85 yerli ve yabancı kısa film, festivalde izleyici karşısına çıkmayı bekliyor.''Uluslararası Bölüm'de bu yıl Fransa, İsrail, Estonya, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Kanada, İngiltere, Avustralya, İsveç, Şili, Avusturya ve Ürdün'den katılacak seçkin kısa filmler buluşacak.Festivalin ''Kısadan Uzuna'' bölümü bu yıl Reha Erdem'e ayrıldı. Sinema yolculuğuna hem uzun metraj hem de kısa metraj alanında devam eden yönetmenin kısa filmlerinin yanı sıra ilk uzun metraj filmi de bölümde yer alacak. Yönetmen Erdem'in ''A Ay'' adlı ilk uzun metraj filmi ve ''Ekim'de Hiçbir Kere'' ve ''Deniz Türküsü'' adlı kısa filmleri festival kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca yönetmenle Akbank Sanat'ta söyleşi yapılacak.''Belgesel Sinema'' bölümü ise Hakan Aytekin'i ağırlayacak. Yönetmenin, ''Keşfin Kıyısında (Su Düşleri)'', ''Barış Adına Bir Kuş'', ''Yarına Bir Harf'' adlı belgeselleri bu bölümde gösterilecek.''Canlandırma Kısalar'' bölümünde festival komitesinin davet ettiği dünya festivallerinden önemli ödüllere sahip Danimarka, İspanya, Almanya, ve Türkiye'den farklı türdeki 10 canlandırma kısa film örneğine yer verilecek.Festivalin ''Özel Gösterim''i ''Dali ve Sürrealizm'' başlığı altında hazırlandı. Bölümde ''Bir Endülüs Köpeği'', ''Altın Çağ'', ''Dali'nin Gizemi'' filmleri gösterilecek. Ayrıca Hasan Bülent Kahraman bölüm kapsamında yapacağı söyleşide, sürrealizmin 1920'ler ve 30'larda öne çıkardığı filmleri irdeleyecek ve bugünkü sinemada sürrealizmin ne anlama geldiğini tartışacak.Tüm gösterimler, ücretsiz olarak Akbank Sanat'ta gerçekleşecek. Festivalin sonuçları 25 Aralık düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.Akbank Sanat, jüri üyeleri tarafından ''En İyi Kurmaca Film'' ve ''En İyi Belgesel Film'' seçilen yönetmenlere 7 bin YTL ödül verecek.Festival kapsamında Akbank Sanat'ta gerçekleştirilecek söyleşiler, sinemaseverleri önemli isimlerle buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, ''Söz Kısa Film Yönetmenlerinde'', ''Belgesel Sinema'', ''Sürrealistler Sinemada'', ''Kısadan Uzuna'', ''Kısa Film Oyunculuk İlişkisi'' konularında söyleşi gerçekleşecek.Festivalde atölye çalışmaları da düzenlenecek. ''Machbeth'', ''Ağrı Dağı Efsanesi'', ''Cimri'' , ''Kanlı Düğün'' gibi tiyatro oyunlarında, sinema ve dizi filmlerde rol alan, tiyatro yönetmenliği ve eğitmenliğin yanı sıra Cansu Dere, Mahsun Kırmızıgül, Burcu Kara gibi bir çok isme oyuncu koçluğu yapan Aliye Uzunatağan, Stanislavski, Stella Adler metotlarına da değinerek ''Oyuncu Koçluğu'' konusunda 18 Aralıkta eğitim verecek.Giyotin Film Productions'tan Ramin Matin, Oğuz Kaynak, Emine Yıldırım ''Dijital Sinema ve Red One'' konusunda 19 Aralık'ta, ses uzmanı Nurkut Özdemir ise ''Günümüz Sinemasında Ses Teknikleri'' konusunda 20 Aralık'ta konuşma yapacak.