Kısa vadede dolar 1.80’i aşabilir

Dolar ilk kez 1,79 TL'yi aşarak tarihteki en yüksek düzeye çıktı. Ekonomistler, doların kısa vadede 1,80'i aşabileceğini belirtiyor.



Yurtdışından gelen kötü haberler son günlerde doların ateşini yükseltti ve sonunda tarihi zirveye çıktı. Bankalararası piyasada dolar 1,7910 TL ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. Dolar/TL en son 23 Mart 2003'te 1,7710 seviyesine yükselmişti. Euro da 2,28 TL'nin üzerini gördü.



Bankacılar devam eden global riskten kaçış eğilimiyle daha fazla yükselişin de beklenti dahilinde olduğunu belirttiler.



Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine bakıldığında lira son dönemde daha güçlü bir seyir izlemişti. Ancak son 2 günde hızlı bir hareket yaşandı.



Doların bundan sonraki seyrinin global piyasalardaki riskten kaçınma eğilimine paralel olarak devam edeceği belirtiliyor. Dışarıda ise toparlanmaya ilişkin bir işaret yok.



Uzmanlar kurdaki hareketliliği değerlendirdi



İlk hedef 1.85



Strateji Menkul Değerler Hisse Fonlar Müdürü Bülent Topbaş, doların yükselişinin arkasındaki ana nedenin faiz politikası olduğunu belirterek, "Türkiye nominal faiz liginde ilk defa daha geri sıralara düştü. Merkez her indirimiyle bence Dolar/TL'de yeni denge seviyelerini yukarı itmiş oldu. IMF anlaşması ve global finansal piyasalarda risk iştahında iyileştirici gelişmeler olmadığı sürece dövizde volatilitenin bu faiz seviyelerinde yukarı yönlü olacağını düşünüyorum" dedi. Topbaş, şöyle devam etti:

"Merkez 2006 türbülansında aşırı risk iştahını gözardı ederek faizin olması gereken yüksek seviyede tutmuş ve TL'nin aşırı değerlenmesine katkıda bulunmuştu. Şimdi de risk iştahındaki aşırı azalışın gözardı edildiği endişesini taşıyorum."



Merkez Bankası Araştırma Direktörü Özgür Yurtdaşseven, yerli yatırımcıların önceki yükselişlerin aksine bu kez 'bekle-gör' politikası izlediğini belirtti.



Birçok kötü haberin üst üste gelmeye başladığını ve bu nedenle yerli yatırımcının da yükselen dolara rağmen biraz daha geri planda durabileceğini ifade eden Yurtdaşseven, "Zaten dünya genelinde de durum bu. Tüm dünyada dolara olan talep devam ediyor. Burada bir değişim olacaksa global ölçekte olacak. Dışarıda psikoloji değişikliği olmazsa içeride de olmaz" dedi.

Merkez Bankası'nın da herhangi bir müdahale yapmasını beklemediğini kaydeden Yurtdaşseven, "Global ölçekli bir hareket olduğu için Merkez Bankası bu sefer de piyasaya doğrudan girmekte çekince gösterecek" dedi.



Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Nergis Kasabalı, dolarda yılın ilk yarısı içerisinde 1.85'in biraz üzerinin görülebileceğini söyledi. Piyasanın genelinde böyle bir beklenti olduğuna işaret eden Kasabalı, "İlk etapta 1.80'leri gördüğümüzde bir miktar dövizden borsaya geçiş olabilir" dedi.



Alternatif Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, doların 1.75'in üzerinde kalması halinde ilk hedefin 1.85 olduğunu söyledi. Salar'a göre Merkez Bankası'ndan müdahale gelmemesi halinde dolar 2 TL'ye kadar gidebilir. Piyasada satıcı eksikliği var. Dışarıdan fon gelmiyor, yerliler satmıyor. Daha önce yerli yatırımcının satışlarıyla kur dengeleniyordu. Şu anda satıcı gelmiyor, yükselişteki en temel neden bu. Burada devreye girebilecek sadece Merkez Bankası var. Ancak MB'nin müdahalesi de sonuç alıcı olmalı. Müdahale sonrası yükselmeye devam ederse piyasa bu kez MB'nin yaptırım gücünü sorgular duruma gelir. O zaman potansiyel satıcı kalmaz. Merkez Bankası'nın müdahalesi olmazsa 1,85'e kısa sürede ulaşırız.



Garanti Bankası Döviz Masası Yöneticisi Hakan Kuyumcuoğlu da benzer şekilde doların 1.75'in üzerinde kalması halinde önümüzdeki dönemde 1.86'ya kadar gidebileceğini kaydetti.



Fortune Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Ağaoğlu’nun değerlendirmesi ise şöyle: "Dün 1,7525'in geçilmesiyle 2003'ten bu yana gelinen direnç krıldı. Paritede her ne kadar dolar değer kaybediyor olsa da; bizdeki kurları gevşetmesi gerekirken kritik seviyeler geçildiği için gelen taleple hareket hızlanıyor. Çok fazla işlem hacmi olmaksızın yükseliş var. Bizde 1,80'lerin üzerinin görülebileceğini düşünüyorum. 1,8680'in üzeri geçilirse ilk etapta 1,94'e çıkacaktır. Daha sonra psikolojik sınır olan 2 TL'ye doğru hareket olur. Merkez Bankası'nın kura müdahalesi sadece rezerv kaybına yol açar. Bütün gelişmekte olan para birimlerinde sorun çözülür, TL tek başına yukarıda kalırsa müdahale anlamlı olur.



Dolardaki yükseliş iki soruna yol açıyor. Bugün bir taksici, dolar çok düştüğünde veya yükseldiğinde insanların taksiye bile binmediğini söyledi. Yani insanlar böyle zamanda karar alamıyorlar. Kurun çıkması son üç-dört yıldır dövizle borçalanan kurumların ve bireylerin zorlanmalarına neden olacak. Bunlar arasında batanlar bile olabilir. Bu da dönüp dolaşıp bankacılık sektörünü vurabilir. Reel sektörden bankacılığa geçen bir sorun ortaya çıkabilir"



Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, bankalararasında dolara hâlâ talep olduğunu belirterek, "1,80'de psikolojik bir direnç var, orası test edilebilir. Şu anki hava devam ederse 1,80'in de üzerine çıkma ihtimali var. 1,80'lerde satış baskısının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Bugünkü çıkış paritenin yükselmesine ragmen yaşanıyor, bu da talebin güçlü olduğunu gösteriyor. Kurda aşırı oynaklık olmadığı için Merkez Bankası müdahale etmeyecektir. Döviz satım ihaleleri yapabilir" şeklinde görüş belirtti.



Yabancı bir bankanın döviz masası işlemcisi de, "GM ile ilgili endişelerle başlayan ve stop-loss'larla devam eden dünkü yükseliş global piyasalardaki riskten kaçışın hat seviyeye ulaşmasıyla bugün iyice hız kazandı. 1,77'li seviyelerin aşılmasıyla önce 1,80'li sonra 1,82'li seviyeler artık kısa vadede beklenti dahilinde" dedi.

