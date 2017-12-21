'Kısa süre sonra helikopter ve uçak aküsünü üreteceğiz'

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de düzenlenen \'Pil Teknolojileri ve Havacılıkta Kullanılan Akü Sistemleri\' çalıştayında konuşan Aspilsan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, \"Çok kısa bir süre sonra helikopter ve uçak aküsünü üreteceğiz\" dedi.

Kayseri\'de 2 gün sürecek \'2. Pil Teknolojileri ve Havacılıkta Kullanılan Akü Sistemleri\' çalıştayı başladı. 4 oturum halinde yapılacak çalıştayda konuşan Aspilsan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, \"Dünyada fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş beklenenden hızlı oluyor. Dev şirketler birbirleri ile yarışıyor. Yenilebilinir enerji sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte enerji depolamalarına olan ihtiyaç artmaktadır. Dünya ile paralel olarak ülkemizde de çok büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Devletimizin büyük teşvik ve destekleri ile rüzgar ve güneş enerji sistemlerinde büyük yatırımlar yapılmış, yerli araç üretimi için karar alınmıştır. Yerli otomobil çok büyük ihtimalle elektrikli olacak. Özellikle elektrik aracın en önemli bölümünü güç kaynakları oluşturmaktadır\" dedi.

Bölük, \"Savunma sanayilerinde modern batarya teknolojilerine olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Yerli üretimin en kısa zamanda hayata geçirilerek dışa bağımlılığın en aza indirilmesi maksadıyla üniversiteler ve sanayiler mutlaka çok yoğun ve yakın iş birliği içinde bulunmalıdır. İleri teknoloji ürünlerinin üretimine ağırlık vermemiz gerekir\" diye konuştu.

\'KISA SÜRE SONRA HELİKOPTER VE UÇAK AKÜSÜ ÜRETECEĞİZ\'

Aspilsan\'ın sivil havacılıkta kullanılan uçaklarının akülerini üretmek için yaptığı sertifikasyon sürecinin sonuna gelindiğini ifade eden Başkan Bölük, şöyle konuştu:

\"Savunma sanayileri için özgün bataryalar ürettik. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde hava araçlarında Aspilsan ürünleri kullanılmaktadır. Sivil havacılıkta kullanılan uçakların akülerini üretmek için 2016 yılında başlattığımız EAS sertifikasyon sürecinin sonuna geldik. Çok kısa bir süre sonra helikopter ve uçak aküsünü üreteceğiz. Üniversite, iş dünyası ve sektör olarak koordinasyonumuzda sıkıntı olduğunu değerlendiriyorum. Bu da Türkiye için emek, gaye ve zaman israfı olarak şekilleniyor.\"



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