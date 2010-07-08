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Kültür-Sanat

Kısa film atölyesi başlıyor

Yönetmen Selim Evci ile Kısa Film Atölyesi bu yıl altıncı kez açılıyor.

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yönetmen Selim Evci ile Kısa Film Atölyesi bu yıl altıncı kez açılıyor.
    
Kısa Film Atölyesi yönetmen Selim Evci eğitmenliğinde Akbank Sanat'ta başlıyor.

Temelde kısa film alanındaki deneyimlerin aktarılacağı atölyede; teorik bilgilerle, üretim içindeki pratiklerin birleştirilmesi amaçlanıyor. Etkinlikler ücretsiz.

Etkinlik programı şöyle:

8 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Örneklerle kısa film

9 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Senaryo, çekim ölçekleri, kamera hareketleri

10 Temmuz Cumartesi 16.00-18.00 - Işık ve Ses, Uygulama

15 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Mizansen çekim

16 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Kurgu

17 Temmuz Cumartesi 16.00 -18.00 - Film çözümleme

22 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Atölyede üretilen senaryoların okunması

23 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Kısa film örnekleri izleme

24 Temmuz Cumartesi 16.00 -18.00 - Atölyede üretilen senaryoların okunması

 

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