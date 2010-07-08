Kısa film atölyesi başlıyor

T24 - Yönetmen Selim Evci ile Kısa Film Atölyesi bu yıl altıncı kez açılıyor.



Kısa Film Atölyesi yönetmen Selim Evci eğitmenliğinde Akbank Sanat'ta başlıyor.



Temelde kısa film alanındaki deneyimlerin aktarılacağı atölyede; teorik bilgilerle, üretim içindeki pratiklerin birleştirilmesi amaçlanıyor. Etkinlikler ücretsiz.



Etkinlik programı şöyle:



8 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Örneklerle kısa film



9 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Senaryo, çekim ölçekleri, kamera hareketleri



10 Temmuz Cumartesi 16.00-18.00 - Işık ve Ses, Uygulama



15 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Mizansen çekim



16 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Kurgu



17 Temmuz Cumartesi 16.00 -18.00 - Film çözümleme



22 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Atölyede üretilen senaryoların okunması



23 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Kısa film örnekleri izleme



24 Temmuz Cumartesi 16.00 -18.00 - Atölyede üretilen senaryoların okunması





