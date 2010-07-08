Kısa film atölyesi başlıyor

T24 - Yönetmen Selim Evci ile Kısa Film Atölyesi bu yıl altıncı kez açılıyor.
Kısa Film Atölyesi yönetmen Selim Evci eğitmenliğinde Akbank Sanat'ta başlıyor.
Temelde kısa film alanındaki deneyimlerin aktarılacağı atölyede; teorik bilgilerle, üretim içindeki pratiklerin birleştirilmesi amaçlanıyor. Etkinlikler ücretsiz.
Etkinlik programı şöyle:
8 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Örneklerle kısa film
9 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Senaryo, çekim ölçekleri, kamera hareketleri
10 Temmuz Cumartesi 16.00-18.00 - Işık ve Ses, Uygulama
15 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Mizansen çekim
16 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Kurgu
17 Temmuz Cumartesi 16.00 -18.00 - Film çözümleme
22 Temmuz Perşembe 18:30 - 20:30 - Atölyede üretilen senaryoların okunması
23 Temmuz Cuma 18:30 - 20:30 - Kısa film örnekleri izleme
24 Temmuz Cumartesi 16.00 -18.00 - Atölyede üretilen senaryoların okunması