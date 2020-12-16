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Ankara Anlaşması 31 Aralık'ta bitiyor; İngiltere'ye göçmen başvurusunda patlama

“İngiltere’nin taşı toprağı altın değil”

16 Aralık 2020 11:12

Kısa Dalga Podcast, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Birleşik Krallık’ta iş kurma ve oturum izni veren  Ankara Anlaşması'nı ele aldı. Pervin Metin, Britanya Göçmenlik Hukuku Uzmanı Nüsra Şahin ve Ankara Anlaşması’yla İngiltere’ye giden oyuncu İnci Türkay ile yönetmen Ada Ayşe İmamoğlu’yla konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Birleşik Krallık’ta iş kurma ve oturum izni veren Ankara Anlaşması’nın süresi 31 Aralık’ta bitiyor. Bu vizeyi cazip kılan nedenlerin başında hızlı sonuçlanması, büyük bir sermaye gerektirmemesi, başvuran kişiye eşi ve çocuklarıyla göç etme imkanı sağlamasıydı. Britanya’nın yeni göçmenlik kriterleri nasıl olacak, halihazırda yoğun olarak devam eden başvurular nasıl değerlendirilecek? Ve madalyonun öbür yüzünde Ankara Anlaşması’yla göçmenlik nasıldı, gidenler neler yaşadı? Pervin Metin, Ankara Anlaşması’nın tüm bunları Britanya Göçmenlik Hukuku Uzmanı Nüsra Şahin ve Ankara Anlaşması’yla İngiltere’ye giden oyuncu İnci Türkay ile yönetmen Ada Ayşe İmamoğlu’yla konuşuyor."

 

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