Kısa Dalga Podcast, diplomasını kiralayanları ele aldı: 'Kiralık diploma pazarı'

Kısa Dalga Podcast, bu bölümde 'kiralık diploma pazarını' ele alıyor.

"Kimyageri, mimarı, diş teknisyeni, eczacısı... Kiralık diploma pazarında çeşit bol, talep yüksek...

Türkiye’nin dört bir yanından verilen bu ilanlara ulaşıp, altına aleni olarak yazılan telefon numaralarından ilan sahibiyle irtibata geçebiliyorsunuz. Arz ve talep o kadar yüksek ki, bu duyurular için açılmış özel internet siteleri dahi mevcut. Diploma kiralamanın yasal olup olmadığı, meslek etiğine aykırılığı İzmir depreminden sonra yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada özellikle inşaat mühendisleri üzerinden yürüyen tartışmada, ‘Emeğiyle çalışmak isteyen mühendisler, diplomasını kiralayanlar yüzünden işsiz” tepkileri de dile getirildi. Yanı sıra, büyük depremler sırasında çöken binalarda, sadece evrak imzacısı olarak çalışan bu mühendislerin payı ne kadar sorgulaması yapıldı.

Kolay yoldan para kazanmak isteyen ya da yıllarca iş bulamadığı için maddi sıkıntı yaşayan inşaat mühendisleri, yıllık 2 bin- 3 bin TL gibi rakamlara, diplomalarını yapı denetim firmalarına ya da kişilere kiralıyor.

Meslekten men edilme hatta cezaevine girme riskine rağmen bir mühendis kaderini neden başkasının ellerine bırakır? Kolay yoldan para kazanmanın cazibesi mi, yoksa her yıl yaklaşık 10 bin mühendisin mezun olup işsizler ordusuna katılmasının yarattığı çaresizlik mi? Türkiye’nin gerçekten bu kadar yeni inşaat mühendisine ihtiyacı var mı? Bu soruların yanıtını, birinci ağızdan yani daha önce diplomasını kiralamış 28 yaşındaki bir inşaat mühendisinden aldık.

Kısa Dalga’dan Pervin Metin, suçu ve suçu yaratan koşulları, çözümünü aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ve mesleğin duayenlerinden Yüksek Mimar Mücella Yapıcı ile konuşuyor.

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