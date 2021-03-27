Sözcü yazarı Sezgin Özcan, bugünkü yazısında, “Kısa çalışma sonrası ücretsiz izin fesih sebebi sayılır mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Yasal düzenlemeye göre işverenin çalışanlarını pandemi döneminde tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkartabildiğini, bunun için de çalışanın onayını alması gerekmediğini hatırlatan Özcan, "İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılmak, çalışana haklı nedenle fesih hakkı vermiyor. Diğer bir deyişle, pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılan çalışan, iş sözleşmesini bu gerekçeyle haklı nedenle feshedemiyor ve kıdem tazminatını alarak işten ayrılamıyor” dedi.

Sözcü yazarı yazısının devamında şu bilgileri paylaştı:

Kısa çalışma sonrasında işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanın da, ücretsiz izne çıkarılmasına itiraz hakkı bulunmuyor. İş sözleşmesini feshetmesi halinde, rızası olmaksızın ücretsiz izne çıkarılması haklı fesih sebebi sayılmıyor.

Ancak İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak ya da işverenin eşit davranma ilkesine aykırı davranışının varlığı halinde, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanmak mümkün olabilir.

Ücretsiz izin düzenlemesi, işverene ücretsiz izne çıkartacağı işçiyi belirleme konusunda bir sınırlama getirmemekle birlikte, İş Kanunu'nun 5. maddesine göre işverenin çalışanlarını “koruma ve gözetme”, çalışanlarına karşı “eşit ve dürüst davranma” yükümlülüğü var.

Bu bağlamda, aynı işyerinde aynı işi yapan çalışanlardan bir kısmı normal çalışmaya devam ederken bir kısmı sürekli ücretsiz izne çıkarılıyorsa, ücretsiz izne çıkarılan çalışanın yerine bir başkası işe alınıyorsa, bu ve benzer durumlar eşit ve dürüst davranma ilkesine aykırılık olarak değerlendirilebilir.

İşverenin eşitlik ilkesine aykırı davrandığını ispat yükümlülüğü çalışana ait. Ancak çalışan, ihlalin varlığı ihtimalini güçlü biçimde ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin yokluğunu ispat etmekle yükümlü tutuluyor.

Böyle bir durumda fesihten önce, ayrımcılığın giderilmesi için işverene yazılı olarak ihtarda bulunulması gerekir. İhtara rağmen ayrımcılığın giderilmemesi durumunda iş sözleşmesi sona erdirilip, kıdem tazminatı talep edilebilir.

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