Kısa çalışma ödeneğini uzatabiliriz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, küresel ekonomik krizin istihdamda yol açtığı sorunların çözümü için getirilen kısa çalışma ödeneğine ilişkin, "Kısa çalışma ödeneği 6 aylık ama bu 6 ay daha uzamaz diye bir kural yok" dedi.



Faruk Çelik, hükümetlerin öncelikli konularından birinin işsizlikle mücadele olduğunu bildirdi.



Ancak Türkiye'de yaşanan işsizlik olayının başka bir şey olduğunu belirten Çelik, "Bugün talep daralmasından kaynaklanan krizde işsizlik ve istihdam azalışıyla karşı karşıyayız. Talep daralması var diye onu da iç politika malzemesi yapmak hiç doğru değil. Bizim istihdamı koruma ve artırma gibi iki önemli görevimiz var" diye konuştu.



Çelik, istihdamı artırmak amacıyla çeşitli önlemler aldıklarını ifade ederek, ancak küresel krizle birlikte talep daralmasıyla karşı karşıya kalan sektörlerin istihdamda azalmaya sebebiyet vermeye başladıklarını dile getirdi.



‘Sistemi rayında tutma müdahalesi’



Hükümet olarak bu konuda gerekli önlemleri aldıklarına değinen Çelik, şöyle konuştu:



"Kısa çalışma ödeneği ve ÖTV indirimi istihdamı korumaya dönük attığımız adımlar. Bundan sonra ne olabilir? Seçim bölgelerine dağılmadan önce Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında aldığımız karar şudur; 29 Mart'tan sonra anlık müdahale. Yani sektörlerde olan bitenleri sektörlerle değerlendiriyoruz. Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda... Ne gibi değişim var, ne gibi açıklar oluşuyor, buna karşı alınacak önlemler nelerdir? Bu önlemleri anlık olarak alacağız. Dolayısıyla bizim böyle bazen muhalefetin yüzeysel söylediği gibi genelde oturup uzun vadeli bir plan çerçevesinde bir çaba, bir çalışma bu anlamda söz konusu değil. Çünkü yaşanan süreç krizdir. Anlık müdahalelerle sistemi rehabilite etme, sistemi rayında tutma müdahalesi söz konusudur."



İstihdamla ilgili özel bir daimi komisyon oluşturulduğunu, söz konusu komisyonun istihdamla ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapacağına değinen Çelik, şöyle devam etti:



"Böyle bir daimi komisyon şu anda oluşuyor. Fakat dış talep artmadıkça, dış talepte olumlu sinyaller gelmedikçe sorun köklü çözüme kavuşamaz kesinlikle. İç talebi teşvik edecek bazı düzenlemeler nisan ayından sonra değerlendirilebilir, ele alınabilir. Zaten kamu yatırımlarında bir kısıtlamamız söz konusu değil. Bu yatırımlar aynen devam edecek. Bütçede yatırımlarla ilgili kısıntı söz konusu değil. İnanıyorum ki yaz dönemine girişte tarımdaki, turizmdeki canlanma iç talebi de artıracak ve dış talepten de olumlu sinyaller gelirse Türkiye, finans sektörünün güçlü oluşundan dolayı çok hızlı şekilde ayağa kalkacak. Onu da şuradan görüyoruz, ÖTV indirimiyle bir anda piyasada araç bulmakta zorlanılıyor."



‘Geri dönüşlere bakarak krize yönelik çözümlerimizin süresini uzatabiliriz’



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ÖTV indirimiyle birlikte otomobil ve beyaz eşya sektörlerinin büyük bir canlılık kazandığına işaret etti.



Yoğun esnaf ziyaretinde bulunduğu Bursa'da vatandaşların yaşanan krizin Türkiye'den kaynaklanmadığını çok iyi bildiğini gözlemlediğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:



"Vatandaş diyor ki, 'Bu kriz dışarıdan gelen bir kriz. Bu bizim dışımızda oluşan bir hadisedir' Bu anlayışın toplum tarafından benimsenmesi, anlaşılmasını çok önemsiyorum ben. Kısa çalışma ödeneği 6 aylık, ama bu 6 ay daha uzamaz diye bir kural yok. 6 ay daha uzatılabilir. ÖTV'yi 3 aylık yapacağımızı söyledik. Ama bunun meydana getirdiği canlılık nedir? Bunun şu an ölçümlemesi yapılacak tabii ki. Böyle bir şeye ihtiyaç duyulursa, hükümet olarak biz anlık kararlarımızı tekrar gözden geçiririz. Ama şu an kısa çalışma ödeneğiyle ilgili aldığımız karar 6 ay. ÖTV ile ilgili aldığımız karar 3 ay. Bu süreler inceleniyor, piyasadaki artıları, eksileri değerlendiriliyor. Seçimden sonra nisan ayında da sektörel, bölgesel teşvik anlamında bir çalışma gelecek. Teşvik konusu ele alındığında hangi bölgelerde hangi sektörler desteklenecek, hangileri teşvik edilecek. Bunlar netleşince inanıyorum ki, o sektörlerde, o bölgelerde çok ciddi bir canlanma meydana gelecek"



